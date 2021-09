Thailands Wahrzeichen ICONSIAM unter den vier besten Einkaufszentren der Welt

Bangkok (ots/PRNewswire) - Erster thailändischer Einzelhandelsentwickler nimmt

an den MIPIM Property Development Awards teil



"Wir wollen der Welt das Beste von Thailand zeigen, und das Beste der Welt nach

Thailand bringen."-



Fr. Chadatip Chutrakul, Chief Executive Officer der Siam Piwat Group





Thailands vielbeachtetes städtisches Lifestyle-Entwicklungsprojekt ICONSIAM istanlässlich der MIPIM 2021-Preisverleihung in Cannes, Frankreich, die vom 8. bis9. September 2021 stattfand, aus 172 Bewerbungen aus 36 Ländern unter die vierbesten Einkaufszentren der Welt gewählt worden.Das ICONSIAM ist das erste Einzelhandelsprojekt aus Thailand, das an denweltweit angesehenen MIPIM Awards teilnimmt.MIPIM , oft als "Academy Awards" der Immobilienentwicklungsbranche bezeichnet,wurde 1990 gegründet und würdigt Projekte auf der ganzen Welt für herausragendeInnovationen, Architektur sowie für Integration und positive Auswirkungen aufdie Gemeinschaft.Das ICONSIAM ist ein spektakuläres, 1,6 Milliarden USD teures Touristenziel amFlussufer in Bangkok, das an einem einzigen, visuell atemberaubenden Standortvielfältige künstlerische und kulturelle Angebote, öffentliche Räumlichkeitenfür Veranstaltungen, Unterhaltung, Restaurants und eine große Auswahl anEinkaufsmöglichkeiten bietet. Dazu gehören beispielsweise die größte Anzahl anFlagships-Stores von Luxusmarken sowie zwei Wohntürme.Die bahnbrechenden Innovationen des Projekts mit 750.000 QuadratmeterBruttogeschossfläche (BGF) in der Einzelhandels- und Destinationsentwicklungstehen in Zusammenhang mit der Transformation von Bangkoks legendärem Flussuferund der Wiederbelebung des Stadtviertels Thonburi.Frau Chadatip Chutrakul, Chief Executive Officer der Siam Piwat Group - einJoint-Venture-Partner der Entwicklung - erklärte: "Unser Ziel war es von Anfangan, einen Ort zu schaffen, der Thailands Attraktivität als fantastischesReiseziel weiter steigert, indem wir mit den Gemeinden am Fluss und in Thonburizusammenarbeiten, um das ICONSIAM zu einem Ort zu machen, an dem die bestenQualitäten Thailands auf die besten Qualitäten der Welt treffen.""Aus diesem Grund haben wir unsere großen kommerziellen und kulturellenRäumlichkeiten mehr als 100 örtlichen und internationalen Künstlern zurVerfügung gestellt, deren Kreationen als integrale Bestandteile der Entwicklungmit einfließen. Zudem haben wir einen 10.000 Quadratmeter großen Park amFlussufer zur öffentlichen Nutzung gebaut und die öffentliche Infrastruktur im