USU erstmals im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for IT Service Management Tools 2021 erwähnt

USU einziger deutscher Hersteller unter 11 globalen Anbietern



Möglingen, 14. September 2021.

USU, führender Anbieter von Lösungen für das IT und Customer Service Management, gab heute bekannt, dass er von Gartner erstmals in den aktuellen Magic Quadrant für IT Service Management (ITSM)-Tools aufgenommen wurde. Damit ist USU als einer von nur 11 Anbietern weltweit und als einziger deutscher Hersteller gelistet.



Laut Gartner sind "IT Service Management Tools für IT-Infrastruktur- und -Betriebsorganisationen von entscheidender Bedeutung, um mit den von ihnen erbrachten Dienstleistungen einen geschäftlichen Mehrwert zu erzielen". Die Kundenzufriedenheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl eines neuen ITSM-Tools. Was Kunden über das Tool und seinen Anbieter sagen, hat einen Einfluss. Nach Meinung der USU-Kunden auf Gartner Peer Insights erreicht USU IT Service Management eine hervorragende Bewertung von 4,9 von maximal möglichen 5,0 (Stand: 14. September 2021, zu den Kundenbewertungen von USU IT Service Management auf Gartner Peer Insights).



"Wir sind stolz auf die Erwähnung im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for IT Service Management Tools 2021. Für uns ist die Breite und Tiefe einer ITSM-Lösung als Teil eines ganzheitlichen IT-Managements entscheidend, damit sich die Projektinvestition rasch amortisiert. Daher bieten wir neben der Unterstützung der ITSM-Kernprozesse ergänzende integrierte Lösungen für Software Asset Management, IT Service Monitoring bzw. für weitere Disziplinen wie IT Financial Management oder Wissensmanagement an", so USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl.



Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.



Ein ausführlicherer Blogartikel beleuchtet drei wichtige Erkenntnisse aus dem Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for IT Service Management Tools 2021 aus Sicht von USU.



Gartner "Magic Quadrant for IT Service Management Tools", Rich Doheny, Keith Andes, Chris Matchett, 30. August 2021.



