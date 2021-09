Relay Medical auf dem Weg nach unten!

Arg strapaziert werden heute die Nerven von Relay Medical-Anteilseignern. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund vier Prozent. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 0,15 EUR. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Relay Medical rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund vier Prozent. Diese Marke liegt bei 0,15 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Die viel beachtete 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 0,24 EUR. Demnach gelten für Relay Medical langfristige Abwärtstrends. Weil die Aktie derzeit unter ihrer 50-Tage-Linie notiert, gelten im mittelfristigen Zeitfenster Abwärtstrends.

