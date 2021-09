BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Daniel Roeska

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 11,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet anlässlich der Kapitalerhöhung von 1150 auf 800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Genaue Gründe für die Maßnahme sei der Billigflieger schuldig geblieben, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Möglicherweise befürchte das Management eine nachlassende Geschäftserholung, weshalb die Briten vorher noch die Bilanz aufpolsterteten. Auch die Absicherung der Investmentgrade-Bonität sei als Beweggrund nicht auszuschließen. Presseberichten zufolge bereite auch IAG eine Kapitalerhöhung vor, so Roeska. Auch hier hält er sie eigentlich für unnötig./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2021 / 23:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.