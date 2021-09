Initiative Minderheitsaktionäre e.V. Befürwortung einer kapitalbasierten Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung in Form einer Aktienrente Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 14.09.2021, 11:47 | 38 | 0 | 0 14.09.2021, 11:47 |

DGAP-Media / 14.09.2021 / 11:47

Berlin, 14.September 2021 Pressemitteilung



Webinar zum Konzept der Aktienrente: Initiative Minderheitsaktionäre befürwortet Einführung einer kapitalbasierten Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung in Form einer Aktienrente - Robert Peres, Vorstandsvorsitzender der Initiative Minderheitsaktionäre, und Dr. Florian Toncar, MdB und finanzpolitischer Sprecher der FDP, diskutierten die Idee einer sogenannten Aktienrente zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und Abmilderung potenzieller Rentenlücken - Die Umfrage der Initiative Minderheitsaktionäre zur Aktienrente zeigt, dass 86 Prozent der Befragten kein Vertrauen in die Stabilität und Sicherheit der gesetzlichen Rentenversicherung haben und 58 Prozent den Vorschlag der Einführung einer Aktienrente befürworten - Initiative Minderheitsaktionäre fordert weiterhin Stärkung von Anlegerrechten und sieht dringenden Handlungsbedarf in der neuen Legislaturperiode Die Initiative Minderheitsaktionäre, die sich für eine Stärkung der Aktionärsrechte in Deutschland einsetzt, und die Aktionärsforum Service GmbH haben ein Live-Webinar mit dem Titel "Aktien als Teil der gesetzlichen Rente - eine Analyse aus Sicht der Aktionäre und der Politik" veranstaltet. Robert Peres, Vorstandsvorsitzender der Initiative Minderheitsaktionäre, und Dr. Florian Toncar, MdB und finanzpolitischer Sprecher der FDP, diskutierten unter Moderation von n-tv Börsenmoderatorin Katja Dofel das Konzept der Aktienrente sowie die hierzu kürzlich von der Initiative Minderheitsaktionäre veröffentlichte Bürgerbefragung. Unter den Diskutanten des Webinars bestand Konsens über die Notwendigkeit der Einführung einer kapitalgedeckten bzw. aktienbasierten Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung zur Lösung der durch die demografische Entwicklung verursachten Finanzierungslücke. Die aktuelle Bürgerbefragung zeigt, dass auch eine Mehrheit in der Bevölkerung die Reformpläne befürwortet. Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer