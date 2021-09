Quantum Battery Metals Corp. beabsichtigt, auf dem hauseigenen Schlüsselgebiet Rose West in Kürze das wichtige Phase-2 Explorationsprogramm zu starten Quantum Battery Metals (ISIN: CA74765C1032; WKN: A2QR5U) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an das Überflugprogramm mit dem Hubschrauber plant, Phase-II-Arbeiten auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Rose West durchzuführen. Das Phase-II-Explorationsprogramm wird eine aeromagnetische Flugmessung einer Fläche von 1.696,09 Hektar über dem Konzessionsgebiet Rose West umfassen.

Mit der Messung sollen zusätzliche Anomalien, Gesteinsarten und Strukturen innerhalb des Konzessionsgebiets in Bereich mit großer Deckschicht identifiziert und durch Verwerfungen verursachte Verschiebungen angezeigt werden, um eine bessere Planung der zukünftigen Explorationsprogramme bei Rose West zu ermöglichen.

Die drohnengestützte hochauflösende aeromagnetische Messung wird in Linienabständen von jeweils 50 m über dem Konzessionsgebiet absolviert. Sobald die aufbereiteten magnetischen Daten vorliegen, wird das Unternehmen diese mit den bestehenden Daten zusammenführen, um ein konzeptionelles Geomodell zu erstellen. Die kombinierten Ergebnisse werden es dem Unternehmen ermöglichen, zu einem besseren Verständnis der bestehenden Strukturen und Intrusionen auf dem Konzessionsgebiet zu gelangen und diese genauer abzugrenzen. Auf Grundlage der Ergebnisse wird das Unternehmen entscheiden, welche Arbeiten im Rahmen eines Phase-III-Explorationsprogramms angemessen sind.

"Das Unternehmen ist begeistert von den Aussichten dieses Projekts. Nachdem das Lithiumkonzessionsgebiet Rose West direkt im Westen an das bekannte Lithiumkonzessionsgebiet Rose angrenzt, planen und führen wir mehrere Programme durch, um unsere Präsenz in dieser Region weiter auszubauen. Wir sind der Ansicht, dass unser Konzessionsgebiet geologische Ähnlichkeiten und vergleichbare Strukturen wie das Lithiumkonzessionsgebiet Rose aufweist, was möglicherweise zu ähnlichen Ergebnissen führen könnte," so Andrew Sostad, CEO und Director.