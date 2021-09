Die Zahlungsmoral stimmt! Deutsche Unternehmen im zweiten Corona-Jahr entspannter, aber wachsam (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Unternehmen in Deutschland vertrauen wieder mehr auf dieZahlungsfähigkeit ihrer Kunden. So bieten Firmen ihren Abnehmern im Vergleichzum Vorjahr deutlich häufiger Zahlungsziele an. Dieses gesteigerte Vertrauenwird mit einer verbesserten Zahlungsdisziplin belohnt: In den vergangenen 12Monaten berichten nur noch 59% von Zahlungsverzögerungen (-9%). Das sindErkenntnisse aus der jährlichen Befragung des Kreditversicherers Coface zuZahlungserfahrungen deutscher Unternehmen. Offen bleibt der Einfluss vonstaatlichen Corona-Hilfen auf diese verbesserten Ergebnisse.Fast drei Viertel (74%) der über 800 befragten Unternehmen haben ihren Kunden inden vergangenen 12 Monaten ein Zahlungsziel eingeräumt. Zum selben Zeitpunkt desVorjahres waren es nur 62%. In der letzten Befragung vor Beginn derCorona-Pandemie im Jahr 2019 operierten noch 81% der Unternehmen mitZahlungszielen. "Deutsche Firmen haben sich offenbar an das Pandemieumfeldgewöhnt, dennoch bleiben sie wachsam und sind nach wie vor bestrebt, so früh wiemöglich Kasse zu machen", sagt Coface-Volkswirtin Christiane von Berg. DieseWachsamkeit ist auch in den kurzen Zahlungsfristen erkennbar, die weiterhin diedeutsche Unternehmenslandschaft dominieren. 88% der Unternehmen fordern ihr Geldim Jahr 2021 innerhalb von 60 Tagen. Die durchschnittlicheLieferantenkredit-Laufzeit verringerte sich geringfügig um etwa einen Tag: von34 Tagen im Jahr 2020 auf 33 Tage im Jahr 2021.Bau- und Textilbranche weiten Zahlungsfristen deutlich ausWährend sich die durchschnittliche Zahlungsfrist nur geringfügig verändert hat,gibt es 2021 signifikante Veränderungen innerhalb der 11 untersuchten Branchen.Um fast 10 Tage im Vergleich zum Vorjahr wurden die Zahlungsfristen imBaugewerbe und in der Textil- und Kleidungsbranche verlängert. Dennoch gewährtdie Baubranche mit 24,4 Tagen nach wie vor die kürzesten Zahlungsziele, währendder Textil- und Bekleidungssektor mit durchschnittlich 47 Tagen die großzügigstedeutsche Branche ist. Früher zur Kasse gebeten werden 2021 die Kunden imMaschinenbau (-8,2 Tage), im Agrar-, Lebensmittel- und Holzsektor (-7,3 Tage)sowie in der Automobilindustrie (-6,3 Tage). "Auch, wenn es nicht explizitgefragt wurde, berichten uns Kunden häufig, dass die gestiegenen Rohstoffpreise und damit die hohen Materialkosten sie unter Druck setzen. Sie möchten dieseVorleistungskosten offenbar möglichst schnell wieder einholen", sagt Christianevon Berg.Trotz Corona: auch 2021 weniger ZahlungsverzögerungenDie Zahlungsmoral von Kunden deutscher Unternehmen hat sich 2021 erneut