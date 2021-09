MSCI bringt Übernahme von Real Capital Analytics zum Abschluss

Henry Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer, MSCI, sagte dazu: „Diese Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo im Gewerbeimmobiliensektor ein erheblicher Umbruch stattfindet, insbesondere aufgrund einer steigenden Nachfrage seitens Investoren in dieser Vermögenswertklasse. Die Spitzenleistungen von RCA in diesem Bereich versetzen uns künftig in die Lage, bestehende Risiken besser zu managen und neu auftauchende Klippen zu umschiffen.“

MSCI Inc. („MSCI“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute bekannt, dass die Übernahme von Real Capital Analytics („RCA“), einem weltweit tätigen Anbieter von Immobiliendaten und Analysen, zum Abschluss gebracht worden ist. Die Übernahme wurde ursprünglich am 2. August 2021 angekündigt .

René Veerman, Head of Real Estate, MSCI, erklärte: „Das Team von RCE hält eine Fülle von Daten und Analysen zu Gewerbeimmobilien bereit, mit denen wir das von MSCI vorgelegte Angebot an Immobilienlösungen erweitern können. Diese Lösungen sind unverzichtbare Hilfsmittel, mit denen unsere Kunden die Leistungen und Risiken innerhalb ihrer Portfolios besser verstehen können. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Angebote im Immobiliensektor gemeinsam mit dem RCA-Team weiterzuentwickeln.“

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Anlegergemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Recherchen, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Anlageprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. MSCI#IR

