GermanZero und Unternehmen gründen Klima-Allianz für mehr Transparenz in Lebensmittelindustrie / FRoSTA, mymuesli, Nestlé Deutschland & Oatly entwickeln mit GermanZero Standards zur CO2e-Kennzeichnung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Klimaschutzorganisation GermanZero und ein Zusammenschlussvon Lebensmittelunternehmen geben heute die Gründung einerTransparenz-Initiative für CO2e-Emissionen in der Lebensmittelindustrie bekannt.Unter dem Namen "Together for Carbon Labelling" verpflichten sich FRoSTA,mymuesli, Nestlé Deutschland und Oatly zur Entwicklung einheitlicher Standardszur CO2e-Kennzeichnung von Lebensmitteln. Unter der Koordination von GermanZero,die von der Global Impact Alliance und COBIOM unterstützt werden, sollenLösungen für mehr Transparenz in der Lebensmittelindustrie erarbeitet werden.Die Transparenz-Initiative "Together for Carbon Labelling" baut auf einer von57.067 Bürger*innen unterzeichneten Petition zur gesetzlichen CO2e-Kennzeichnungvon Lebensmitteln auf, die von Oatly initiiert und von zahlreichenLebensmittelunternehmen und Organisationen unterstützt wurde. Vor genau einemJahr, am 14. September 2020, wurde die Petition öffentlich im Petitionsausschussdes Deutschen Bundestages debattiert. Da bislang keine Antwort vom Bundestagvorliegt, übernehmen die Unternehmen nun Verantwortung. Ziel der Initiative istes, die Rahmenbedingungen und Kriterien für die CO2e-Kennzeichnung vonLebensmitteln zu identifizieren. Auf dieser Grundlage soll ein umsetzbarer,vereinheitlichter und kontrollierbarer Standard erarbeitet werden. Die Basis derZusammenarbeit bildet ein Code of Conduct, dem sich alle Projektpartner*innenverpflichten. Ein wissenschaftlicher Beirat aus Expert*innen soll zukünftig eineberatende Funktion einnehmen und die Projektpartner*innen in ihrenEntscheidungen unterstützen.GermanZero begleitet die Initiative und nimmt eine neutrale Vermittlungspositionein, um zu gewährleisten, dass die vereinbarten Ziele und Standards eingehaltenwerden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich die Unternehmen denInteressen der Initiative unterordnen. Die Klimaschutzorganisation trägtaußerdem mit Expert*innen dazu bei, eine einheitliche Bemessungsgrundlage derCO2e-Bilanzen zu gewährleisten."Transparenz und eine möglichst einfache Etikettierung sind elementar, damitKonsument*innen schnell und richtig entscheiden können. GermanZero stellt hierunabhängige Expertise gerne zur Verfügung. Klimaschutz kann und muss transparentund niedrigschwellig geschehen. Wir sehen, dass die Politik auch hier wiedersehr behäbig ist und nehmen nun das Heft des Handelns selber in die Hand. Ausdiesem Grund koordiniert GermanZero die Aktivitäten dieser Kooperation mitklaren Vorgaben für die teilnehmenden Unternehmen", unterstreicht Dr. JulianZuber, CEO von GermanZero , die Rolle der Organisation.