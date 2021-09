Frankfurt (ots/PRNewswire) - Die drei wichtigsten Bereiche, in denen

Verbesserungsbedarf besteht: Unterstützung von Remote-Arbeitenden (72 Prozent),

die Integration von Informationen und Arbeitsabläufen im Unternehmen (69

Prozent) und die schnelle Änderung von Systemen und Prozessen (69 Prozent)



Appian (NASDAQ: APPN) präsentiert heute die Ergebnisse des " IT's changing

einer von Appian unterstützten Umfrage der Economist Intelligence Unit (EIU).

Die Ergebnisse basieren auf einer von der EIU durchgeführten dualen Studie unter

mehr als 1.000 IT-Entscheidern und leitenden Angestellten in weltweit agierenden

Unternehmen.







Dabei heben die Ergebnisse die Unzulänglichkeiten der bestehenden IT-Systemehervor. Die Daten zeigen, dass die IT einen erheblichen Nachholbedarf hat.Gleichzeitig nimmt die Kontrolle der IT über die digitale Infrastruktur ab. Dadie Nachfrage der Unternehmen nach neuen Anwendungen jedoch ansteigt, verlagertsich immer mehr Arbeit in Abteilungen, die nicht zur IT-Entwicklung gehören.Dabei erwarten die meisten Unternehmensleiter, dass sich dieser Trend nochverstärken wird.Gleichzeitig besteht eine hohe Einigkeit darüber, dass Applikationen verbessertwerden müssen, damit Unternehmen schneller auf veränderte Geschäftsbedingungenreagieren können. 83 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich an externeVeränderungen anpassen müssen. Dies erfordert eine mäßige bis beträchtlicheOptimierung der IT-Infrastruktur und der Anwendungen."Die Daten machen deutlich, dass Organisationen mehr von ihrer IT erwarten.Mitarbeiter und Unternehmensdaten sind dezentraler als jemals zuvor. MitLow-Code ist die IT-Abteilung flexibler. Sie kann damit die komplexenAnwendungen bereitstellen, die Unternehmen benötigen", sagt Matt Calkins, CEOvon Appian.Doch die Umfrageergebnisse zeigen auch einen Weg nach vorne auf. Die IT wirdeine wichtige Rolle dabei einnehmen. Der Grund dafür: Unternehmen müssen agilerwerden. Die Pandemie hat dies bereits angestoßen. Eine neue wichtige Aufgabe derIT ist es, die Organisation widerstandsfähiger zu machen. Auf die Frage nach denwichtigsten verbesserungswürdigen Bereichen waren die drei häufigsten Antworten: