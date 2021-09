Bertelsmann stiftet "Gründerpreis Experience" zum 100. Geburtstag Reinhard Mohns

Gütersloh/Berlin (ots) -



- Liz Mohn kündigt Sonderpreis im Wert von 50.000 Euro bei der Gala des

Deutschen Gründerpreises in Berlin an

- Fünftägige "Gründerpreis Experience" unterstützt unternehmerisch interessierte

Schülerinnen und Schüler



Bertelsmann stiftet anlässlich des 100. Geburtstages seines Nachkriegsgründers

Reinhard Mohn in diesem Jahr einen Sonderpreis im Wert von 50.000 Euro für junge

Gründer:innen in Form einer innovativen Aktion, der "Gründerpreis Experience".

Sie wird von Liz Mohn auf der heutigen Gala des Deutschen Gründerpreises 2021 in

Berlin angekündigt und fördert die Gewinner:innen des Gründerpreises für

Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu ihrem Preis mit einem anspruchsvollen

fünftägigen Start-up-Event. Reinhard Mohn selbst erhielt 2007 den Deutschen

Gründerpreis für sein Lebenswerk. Die Jury ehrte damit die unternehmerische

Leistung und das gesellschaftliche Engagement Mohns, der Bertelsmann von einem

mittelständischen Verlag zu einem global agierenden Medienkonzern ausgebaut und

später die Bertelsmann Stiftung gegründet hatte.







für Schülerinnen und Schüler ein deutliches Zeichen zu Ehren Reinhard Mohns

setzen. Die Themen Bildung und Unternehmertum waren für ihn von zentraler

Bedeutung - und sind auch mir eine Herzensangelegenheit. Ich bin überzeugt, dass

wir mehr junge Menschen brauchen, die unternehmerisch denken und Neues wagen.

Dazu soll der Sonderpreis beitragen."



Bertelsmann ist heute selbst ein weltweit tätiger Investor in Start-up-Firmen:

Im Fonds-Netzwerk von Bertelsmann Investments befinden sich aktuell ca. 270

junge Unternehmen in der ganzen Welt, darunter 16 sogenannte "Einhörner" mit

Bewertungen oberhalb der Milliardenmarke.



Die "Gründerpreis Experience" zum 100. Geburtstag von Reinhard Mohn richtet sich

an die Gewinner:innenteams des diesjährigen Deutschen Gründerpreises für

Schülerinnen und Schüler, der parallel zu den vier Kategorien des Deutschen

Gründerpreises vergeben wird. Der Wettbewerb gilt als Deutschlands größtes

Existenzgründer-Planspiel und macht Wirtschaft in allen Schulformen ab Klasse 9

erlebbar. Die vier Partner hinter dem Projekt - der stern , die Sparkassen, das

ZDF und Porsche - vermitteln in dem Online-Planspiel jedes Jahr tausenden

Jugendlichen unternehmerische Handlungskompetenz. Anhand von neun Aufgaben

konzipieren die Schülerinnen und Schüler einen Businessplan für eine eigene

Geschäftsidee.



Die Gewinner:innenteams werden vom 23. bis 27. September 2021 an einem

fünftägigen Hackathon in Berlin und in der Uckermark teilnehmen und an den Seite 2 ► Seite 1 von 2



