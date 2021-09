Enapter AG: Erster Spatenstich für Massenproduktion von Enapter-Elektrolyseuren in Nordrhein-Westfalen

- Erster Spatenstich für Enapter Campus mit Produktionsstätte für 10.000 Wasserstoff-Generatoren pro Monat

- Start der Massenproduktion für das vierte Quartal 2022 geplant

- Enapter Campus ermöglicht Massenproduktion und dient als Blaupause für weitere Produktionsstandorte von Enapter weltweit

- Auf 82.000 Quadratmetern entstehen bis 2023 die Elektrolyseur-Produktion, Lager, Büros und Laboratorien für Forschung und Entwicklung

Saerbeck, 14. September 2021

Das Cleantech-Unternehmen Enapter AG (WKN A255G0) hat heute den ersten Spatenstich für die künftige Massenproduktionsstätte von Elektrolyseuren zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Deutschland gefeiert. Auf 82.000 Quadratmetern entsteht dort der Enapter Campus in der Klimakommune Saerbeck in Nordrhein-Westfalen, der vollständig mit lokalen erneuerbaren Energien versorgt wird. Ziel ist es, ab 2023 eine Produktionskapazität von 10.000 Einheiten pro Monat zu erreichen. So kann die Enapter AG der sich abzeichnenden dynamisch wachsenden Nachfrage nach Lösungen zur grünen Wasserstoff-Erzeugung gerecht werden.

"Um die globalen Klimaziele zu erreichen, braucht es jetzt vor allem Geschwindigkeit bei der Skalierung existierender Technologien, um die Kosten für grünen Wasserstoff massiv zu reduzieren", sagte Enapter-CEO Sebastian-Justus Schmidt bei seiner Eröffnungsrede zur feierlichen Veranstaltung. "Unsere gesamte DNA ist auf Geschwindigkeit im Hinblick auf Forschung und Entwicklung sowie Markteinführung ausgerichtet. Der Campus ist unser Klima-Beitrag unter dem Motto 'Handeln statt reden'. Wir sind uns sicher, dass unsere kompakten, modularen AEM-Elektrolyseure für grünen Wasserstoff einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten werden."