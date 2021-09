Zug (ots) - Die Corona-Pandemie hat der Verschuldung der öffentlichen Haushalteeinen weiteren Schub gegeben. Statistisch ist jeder Bundesbürger mit etwa 26.000Euro verschuldet, wenn man den öffentlichen Gesamthaushalt betrachtet. Selbstwenn nur die Verschuldung des Bundes betrachtet wird, steckt jeder mit mehr als15.000 Euro drin. Dabei steht im Grundgesetzt eigentlich, dass der Staat mit denSteuereinnahmen hinkommen muss. Immerhin von 2014 bis 2019 kam er ohneNeuverschuldung aus, dann wurde coronabedingt die sogenannte Schuldenbremseausgesetzt. Das ergibt das "Schwarzbuch Steuer(un)gerechtigkeit" der SchippkeWirtschaftsberatung, für die Studien von Ministerien, Universitäten undForschungsinstituten ausgewertet wurden, hier vom Statistischen Bundesamt.In den Wahlprogrammen gehen die Parteien ganz unterschiedlich mit dieser hohenSchuldenlast um. Die Union will im Jahr 2023 zur Schuldenbremse zurückkehren,sie vertraut auf das Wirtschaftswachstum als Einnahmequelle. Ziel von CDU/CSUist es, die gesamtstaatliche Schuldenquote auf unter 60 Prozent zu reduzieren.Die SPD bekennt sich ebenfalls zur Schuldenbremse, beharrt aber nicht auf derschwarzen Null und will weitere Schulden für Investitionen in bestimmteZukunftsfelder zulassen. Die Grünen sprechen sich hingegen dafür aus, dieSchuldenbremse weiter aussetzen, um genug finanziellen Spielraum fürEnergiewende und Digitalisierung zu haben. Die Linke will die Schuldenbremseganz aus dem Grundgesetz streichen. Die AfD will die Steuer- und Abgabenlast inDeutschland senken, zur Schuldenbremse sagt ihr Programm nichts.Die Zahlen in der Infografik stammen aus dem neuen "SchwarzbuchSteuer(un)gerechtigkeit" der Schippke Wirtschaftsberatung. Darin werdenStatistiken renommierter Institute, Behörden und Experten gesammelt, die einenkritischen Blick auf das deutsche Steuersystem werfen.Pressekontakt:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHmailto:Joerg.Forthmann@faktenkontor.deTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 111Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158382/5019641OTS: Schippke Wirtschaftsberatung AG