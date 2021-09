REWE stellt REWE Bio + vegan auf klimaneutral um / Maßnahmen zum Waldschutz in Peru und Wiederaufforstung in Deutschland helfen dem Klima

Köln (ots) - Mit dem Start des neuen Sortiments REWE Bio + vegan zeigt REWE,

dass pflanzliche Produkte in Bio-Qualität nicht nur gut für das Tierwohl und die

Natur sein können, sondern auch für das Klima. Denn vegane Produkte verursachen

häufig in der Rohstofferzeugung einen geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu

tierischen Produkten. Die restlichen CO2-Emissionen, die auch bei der

Herstellung der veganen Produkte entstehen, gleicht REWE jährlich aus: Die

Kompensation fließt in ein nach dem Verified Carbon Standard Climate, Community

& Biodiversity (VCS CCBS) zertifiziertes Klima- und Waldschutzprojekt in Peru.

Zusätzlich pflanzt REWE in der Nähe von Köln rund 32.600 Bäume, um auch hier die

Klimafolgen zu mindern.



Insgesamt hat sich die REWE Group ambitionierte Klimaziele gesetzt: Bis 2040

will der Konzern auf Unternehmensebene klimaneutral werden. Mit konsequenten

Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung will die REWE Group zusätzlich ihre

absoluten Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent gegenüber 2019

reduzieren. Dies gilt für alle Länder, in denen der Handels- und

Touristikkonzern in Europa aktiv ist.







Umwelt bewusst. Nachhaltiges Handeln ist für uns kein Trend, sondern

wesentlicher Teil der Geschäftsstrategie - und das seit mehr als zehn Jahren.

Wir sind bestrebt, unsere führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit auszubauen.

Dazu gehört auch, die Sortimente ökologischer und sozial verantwortlicher zu

gestalten. Die Klimaneutralität von REWE Bio + vegan ist hierfür ein wichtiger

Baustein, auf dem wir auch für weitere Eigenmarken aufsetzen werden", sagt Peter

Maly, Bereichsvorstand REWE Group.



Das Sortiment von REWE Bio + vegan umfasst mehr als 30 Artikel - von

Frischkäse-, Mozzarella- und Joghurt-Alternativen über Getreidemilch und vegane

Remouladensauce bis hin zu Tofu-Produkten. Mit der Umstellung auf

Klimaneutralität ab September 2021 kompensiert REWE für den Anfang rund 32.600

Tonnen Kohlendioxid (CO2). Dazu kooperiert der Lebensmitteleinzelhändler mit

ClimatePartner: Dessen Label garantiert die Klimaneutralität des

gekennzeichneten Produkts. Denn ClimatePartner berechnet den CO2-Fußabdruck von

REWE Bio + vegan Produkten in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol Product

Life Cycle Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol). Dabei wurden neben

CO2 auch die klimaschädlichen Gase Methan, Lachgas, Schwefelhexafluorid,

Fluorkohlenwasserstoff und Stickstofftrifluorid berücksichtigt. Die Berechnungen

umfassen den Produktlebenszyklus vom Rohstoff über Transport, Produktion und



