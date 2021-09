Die erstaunlich unterbewertete Aktie handelt mit einem erheblichen Abschlag gegenüber vergleichbaren Explorationsunternehmen in der Umgebung. Das erfahrene Kapitalmarkt Team an der Spitze der Gesellschaft besitzt eine beeindruckende Expertise in der Erzielung von Shareholder Value.

Das bevorstehende Arbeitsprogramm auf dem Kernprojekt Rose West sollte für imposante Kursunterstützung sorgen. Bei 2 Euro liegt ein veritabler Widerstand im Chart, der in den kommenden Wochen geknackt werden könnte.

Denn: Das nun anstehende Phase-II-Explorationsprogramm auf RoseWest wird eine aeromagnetische Flugmessung einer Fläche von 1.696,09 Hektar über dem Konzessionsgebiet umfassen.

Mit der Messung sollen zusätzliche Anomalien, Gesteinsarten und Strukturen innerhalb des Konzessionsgebiets in Bereich mit großer Deckschicht identifiziert und durch Verwerfungen verursachte Verschiebungen angezeigt werden, um eine bessere Planung der zukünftigen Explorationsprogramme bei Rose West zu ermöglichen.

Die drohnengestützte hochauflösende aeromagnetische Messung wird in Linienabständen von jeweils 50 m über dem Konzessionsgebiet absolviert. Sobald die aufbereiteten magnetischen Daten vorliegen, wird das Unternehmen diese mit den bestehenden Daten zusammenführen, um ein konzeptionelles Geomodell zu erstellen. Die kombinierten Ergebnisse werden es dem Unternehmen ermöglichen, zu einem besseren Verständnis der bestehenden Strukturen und Intrusionen auf dem Konzessionsgebiet zu gelangen und diese genauer abzugrenzen. Auf Grundlage der Ergebnisse wird das Unternehmen entscheiden, welche Arbeiten im Rahmen eines Phase-III-Explorationsprogramms angemessen sind.