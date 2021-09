Massgefertigte Brillen für Alle! / brillen.de ist erneut Partner der Lidl-Plus-App

Schönefeld (ots) - Bereits im Frühjahr und Sommer konnten sich die

Lidl-Plus-Kunden über exklusive Vorteilsangebote von brillen.de freuen. Jetzt

geht die Partnerschaft in die dritte Runde: Vom 20. September bis 17. Oktober

2021 erhalten die Nutzer der Lidl-Plus-App zwei Komfort-Gleitsichtbrillen für

109 EUR (anstatt 129 EUR) oder zwei Premium-Einstärkenbrillen für 45 EUR

(anstatt 59 EUR). Im Preis inbegriffen sind bereits zwei Fassungen im Wert von

80 EUR, ein kostenloser, professioneller Sehtest, die Brillenversicherung sowie

eine 100% Geld-zurück-Garantie.



Aber das ist nicht alles: Nach dem Motto "Jedes Gesicht ist einzigartig" bietet

brillen.de den Kunden zusätzlich eine kostenlose Gesichts- und Augenvermessung

an. Anhand dieser individuellen Messwerte werden daraufhin die perfekt

angepassten Gläser für die Kundin/ den Kunden gefertigt.





Volker Grahl , Vorstandsmitglied der SuperVista AG:"Es ist schön zu sehen, dass unser Angebot in der Lidl-Plus-App so gut von denKunden angenommen wird. Deshalb freuen wir uns auch umso mehr über die dritteKooperation, weil wir dann unseren Kundinnen und Kunden durch die kostenloseGesichts- und Augenvermessung ein noch exklusiveres Produkt liefern können:Maßgefertigte Brillengläser aus eigener Manufaktur zum Discounterpreis!"brillen.de ist eine Marke des Omnichannel-Unternehmens SuperVista AG und bekanntfür die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen inhoher Qualität zu niedrigen Preisen . Seit 2012 arbeitet das Unternehmenweltweit mit mehr als 1.600 Partner-Optikern zusammen, alleine in Deutschlandsind es über 600 Optiker, die sich dem Partnernetz angeschlossen haben.