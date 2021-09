Der MSCI World gerät zunehmend in die Kritik. Rund 68 Prozent des 'Weltaktienindex' sind US-Aktien, viele davon Tech- & Internet-Konzerne. Das berge ein hohes Klumpenrisiko, meinen Kritiker. Was ist dran an der Kritik?

Börsenneulingen wird häufig zu börsengehandelten Fonds (ETFs), die den MSCI World Index abbilden, geraten. Denn der MSCI World sei mit 1.557 Large- und Mid-Caps-Aktien aus 23 Industrieländern sehr stark diversifiziert. Dadurch würden Klumpenrisiken vermieden und Anleger profitierten langfristig vom Wachstum der Weltwirtschaft, so das Argument der Befürworter. Doch der 'Weltaktienindex' gerät zunehmend in die Kritik. „Schon der Begriff ist irreführend. Schließlich kann von einem 'Weltindex' kaum die Rede sein, wenn nur Aktien aus 23 entwickelten Ländern enthalten, sind“, meint Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital.