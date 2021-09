Start der Kampagne "United Global Emirates" / Anreize für Investoren und Unternehmer - Positionierung der Emirate als globale Drehscheibe und Karriere-Booster für Talente

Abu Dhabi (ots) - Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat die globale Kampagne "United Global Emirates" vorgestellt. Sie zielt darauf ab, sowohl Investoren als auch junge Talente für den Standort zu gewinnen. Die Initiative geht mit einer Reihe von Reformvorhaben einher, die Unternehmen gezielte Anreize zur Intensivierung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu den VAE bieten soll. Zudem werden Finanzmittel und Unterstützung speziell für Start-ups bereitgestellt.



Die Kampagne wirbt für die herausragenden Möglichkeiten, die Servicelandschaft, die Infrastruktur, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Ressourcen, die internationalen Investoren, Unternehmern und Fachkräften in den VAE zur Verfügung stehen. Dabei betont sie die Rolle der Emirate als globales Zentrum für Handel, Innovation und Kreativität, in dem multinationale Konzerne, aufstrebende Unternehmen sowie Menschen mit Unternehmergeist neue Möglichkeiten ausloten und in einem günstigen Umfeld wachsen können.