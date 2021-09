Alpha Esports Tech gibt Partnerschaft mit Nets Gaming Crew bekannt

14. September 2021 - Vancouver, B.C.– Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA) (FWB: 5NP), (OTC PINK: APETF) („Alpha“ oder das „Unternehmen“), ein auf die neuen Märkte Esports, mobiles Gaming, Commerce, Blockchain und hohe Wachstumschancen spezialisiertes Technologie-Unternehmen, gab bekannt, dass seine Online-Plattform, GamerzArena, jetzt das offizielle Online-Gaming-Portal von Nets Gaming Crew („NetsGC“), einem verbundenen NBA 2K League-Unternehmen von Brooklyn Nets, ist.

Diese Partnerschaft gibt Alpha die Gelegenheit, dank der Markenbekanntheit und der Verwendung sozialer, digitaler und Video-Werbungen, die die Fähigkeiten von GamerzArena darstellen, direkt mit der Fanbasis von NetsGC und der NBA 2K League-Gemeinde in Verbindung zu treten.

„Die Partnerschaft mit einer Organisation wie NetsGC ist ein wichtiger Schritt im Wachstum und in der Entwicklung von Alpha“, erläuterte Alphas Interim-CEO Matthew Schmidt. „NBA 2K ist eines der beliebtesten Videospiele der Welt mit globaler Reichweite, und wir glauben, durch die Nutzung unserer neuen Beziehung mit NetsGC beachtlichen Verkehr auf unserer Online-Plattform, GamerzArena, zu schaffen“.

NetsGC und Alpha werden gemeinsam zwei Esports-Turniere auf der GamerzArena-Plattform moderieren – eines für Oberschüler und eines für Studenten. Oberschüler im Stadtbereich New York werden zur Teilnahme am ersten Turnier eingeladen werden, und die letzten vier Teams werden persönlich in der Trainingsanlage von NetsGC im Barclays Center gegeneinander antreten. Dieser Wettbewerb wird auch live auf NetsGCs Twitch-Kanal gesendet werden. Das Turnier für Studenten wird separat stattfinden, und NetsGC wird Studenten an örtlichen Universitäten zur Teilnahme einladen. Der Gewinner wird die Möglichkeit erhalten, gegen NetsGC-Spieler anzutreten.

„NetsGC ist begeistert, eine Partnerschaft mit einem transformativen Unternehmen wie Alpha einzugehen“, äußerte Vice President of Growth Properties bei BSE Global, Alton Byrd. „Alpha ist der perfekte Partner, da das Unternehmen unser Ziel, Interesse an Esports auf örtlicher und nationaler Ebene zu fördern, teilt. Alphas Plattform GamerzArena gibt Spielern auf allen Ebenen gleichermaßen Zugang zu Wettbewerben, und wir hoffen, gemeinsam die nächste Generation von Esports-Fans und -Spielern zu entwickeln“.