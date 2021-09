Sterbefallzahlen im August 2021 im Bereich des mittleren Wertes der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind im August 2021 in Deutschland 76 248 Menschen gestorben. Diese

Zahl liegt im Bereich des mittleren Wertes (Median) der Jahre 2017 bis 2020 für

diesen Monat (+341 Fälle). Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen

Sterbefallzahlen hervor. Durch ein Hochrechnungsverfahren unvollständiger

Meldungen können die ersten Sterbefallzahlen für Deutschland nach etwa einer

Woche veröffentlicht werden. In der 35. Kalenderwoche (30. August bis 5.

September), lagen die Zahlen 7 % über dem mittleren Wert der Vorjahre.



Zahl der COVID-19-Todesfälle steigt wieder an







Koch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeit

bis einschließlich der 33. Kalenderwoche 2021 (16. bis 22. August 2021) möglich.

In dieser Woche gab es laut RKI 116 COVID-19-Todesfälle. Das waren 46 Fälle mehr

als in der Vorwoche. Somit sind die gemeldeten COVID-19-Todesfälle die dritte

Woche in Folge gestiegen.



Bremen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Bayern mit den höchsten Abweichungen



Auf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der

32. Kalenderwoche (9. bis 15. August 2021) abbilden. In dieser Woche lagen sie

in 7 der 16 Bundesländer über, in den anderen 9 Ländern unter oder im Bereich

des mittleren Wertes der Vorjahre. Die 4 Länder mit den größten Abständen nach

oben waren Bremen (+16 % oder 23 Fälle), Rheinland-Pfalz (+15 % oder 125 Fälle),

Thüringen (+8 % oder 42 Fälle) und Bayern (+8 % oder 189 Fälle). Am deutlichsten

unter dem mittleren Wert lag Sachsen (-7 % oder 68 Fälle weniger).



Mäßige Übersterblichkeit in Belgien und Spanien



Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet

Befunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichend

ein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eines

eigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse bis

zur 35. Kalenderwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können.

Für diese Woche wird für Deutschland bei EuroMOMO derzeit keine

Übersterblichkeit gemeldet. Für Belgien und Spanien wird eine mäßige

Übersterblichkeit ("moderate excess") berichtet.



Methodische Hinweise zu den Sterbefallzahlen für Deutschland:



Grundlage der Sonderauswertung für das Jahr 2021 sind erste vorläufige Daten

(Rohdaten). Dabei handelt es sich zunächst um eine reine Fallzahlauszählung der

eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den Standesämtern ohne die übliche



