Ayurcann Holdings Corp. betritt den Markt in Sasketchwan mit National Cannabis Distribution und beginnt mit Investor Relations-Initiativen

Gemäß den Bedingungen des Großhandelsabkommens wird NCD für einen anfänglichen Zeitraum von zwei Jahren als exklusiver provinzieller Großhändler und Distributor für Ayurcann, seine Tochtergesellschaft und/oder seine Vermittler gegenüber autorisierten Privathändlern in Saskatchewan handeln. Das Großhandelsabkommen wird zunächst Produkte der Marken Fuego und Vida umfassen und um neue Produktangebote ergänzt, sobald diese in Saskatchewan zum Verkauf freigegeben werden.

„Im Gegensatz zu anderen kanadischen Provinzen verfügt Saskatchewan über ein privates Vertriebsmodell für Cannabis im Groß- und Einzelhandel“, erklärte Igal Sudman, Chief Executive Officer von Ayurcann. „Unsere Partnerschaft mit Kairo und NCD bietet uns einen klaren Weg zum Markt und ist eine starke Unterstützung für Ayurcanns Ansatz und das Produktangebot. Wir freuen uns sehr, mit Kairo und NCD zusammenzuarbeiten, um es uns zu ermöglichen, unser Vertriebsnetz weiter auszubauen und mehr Verbraucher mit unseren Marken von Premium-Cannabisprodukten bekannt zu machen“, schloss Sudman.

„National Cannabis Distribution konzentriert sich darauf, das beste Sortiment an Produkten für unsere Handelspartner zu kuratieren, und wir freuen uns darauf, Ayurcanns Produktlinien dem Markt in Saskatchewan anzubieten“, sagte Brent McFadzen, General Manager von NCD.

Investor-Relations-Initiativen

Ayurcann freut sich, Pläne zur weiteren Entwicklung des Marktbewusstseins für das Unternehmen durch führende internationale und kanadische Marketingfirmen bekannt zu geben. Das Unternehmen hat Unternehmen speziell für ihre Fähigkeit identifiziert, mithilfe verschiedener Online-Plattformen und -Methoden zur emotionalen Bindung und zur Gewinnung neuer Investoren eine größere Aufmerksamkeit zu generieren und ihre verschiedenen relevanten, etablierten Beziehungen zu nutzen. Nach bestem Wissen des Unternehmens verfügt keins der beteiligten Unternehmen über eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren von Ayurcann oder über ein Recht oder eine Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben, es sei denn, wie hier offengelegt.

Fundamental Research Corp.

Ayurcann hat einen sechsmonatigen Marketing- und Beratungsvertrag mit Fundamental Research Corp. („FRC“) abgeschlossen, um einem breiten kanadischen und internationalen Publikum Informationen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen bereitzustellen und eine größere Bekanntheit und Verbreitung der Unternehmensnachrichten zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit der Beauftragung von FRC wird das Unternehmen FRC für die sechs Monate eine monatliche Gebühr in Höhe von CAD2.000 für eine Gesamtsumme von CAD12.000,00 zahlen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.researchfrc.com.

Proactive Investors North America Inc.

Ayurcann hat Proactive Investors North America Inc. („Proactive“) mit der fortlaufenden redaktionellen Berichterstattung und der Aufzeichnung und Veröffentlichung von Videointerviews mit dem Managementteam von Ayurcann beauftragt. Proactive wird zunächst für einen Zeitraum von acht Monaten zu Gesamtkosten von CAD15.000,00 engagiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.proactiveinvestors.com.

Discrete Media Inc., firmierend als ‚Unlimited‘

Ayurcann hat einen dreimonatigen Public Relations-Vertrag mit der Firma Discrete Media Inc., die als ‚Unlimited‘ firmiert („Unlimited“), abgeschlossen. Unlimited hat sich auf die öffentliche Bekanntheit und Markenentwicklung für aufstrebende, branchenspezifische Wachstumsunternehmen spezialisiert. Unlimited wird das Bewusstsein fördern und die Öffentlichkeitsarbeit für das Unternehmen übernehmen. Im Zusammenhang mit der Beauftragung von Unlimited zahlt das Unternehmen Unlimited eine Gesamtgebühr in Höhe von CAD35.000,00.

Weitere Informationen finden Sie unter www.notlimited.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Über Ayurcann Holdings Corp.:

Ayurcann ist ein führender Anbieter von Lösungen nach der Ernte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung und Entwicklung von kundenspezifischen Prozessen und Produkten in Pharmaqualität für die Genussindustrie und die medizinische Cannabisbranche in Kanada. Ayurcann konzentriert sich darauf, Partner der Wahl für führende kanadische Cannabismarken zu werden, indem es branchenführende, proprietäre Dienstleistungen wie Ethanolextraktion, Formulierung, Produktentwicklung und kundenspezifische Herstellung anbietet.

Über National Cannabis Distribution Inc.:

NCD ist ein Geschäftsbereich von Kiaro und ein führender Großhändler in der Provinz Saskatchewan, der einzigen vertikal integrierten Provinz auf dem kanadischen Cannabismarkt. NCD beliefert mehr als zwei Drittel des Marktanteils in Saskatchewan und baut weiterhin ein solides Produktportfolio auf, mit dem Ziel, lizenzierten Craft-, Artisan- und Boutique-Produzenten einen bewährten Weg zur Vermarktung innerhalb von Saskatchewan zu bieten. Mit mehreren exklusiven Vertriebspartnerschaften in Saskatchewan und einer strategischen Feature-Planung hat sich NCD als Marktführer innerhalb der Cannabis-Versorgungsgemeinschaft positioniert.

Über Kiaro Holdings Corp.:

Kiaro mit Sitz in Vancouver, British Columbia, ist ein unabhängiger, kanalunabhängiger Cannabiseinzel- und vertriebshändler. Durch bestehende Ladenfronten in British Columbia, Saskatchewan und Ontario, einer Großhandelsdistribution für Saskatchewan, E-Commerce-Standorten in Kanada, den USA und Australien und Plänen für eine weitere nationale Expansion, ist Kiaro bereit, neue und erfahrene Verbraucher in den lebenslangen Genuss von Cannabis einzuführen. Mit einer kombinierten Erfahrung im Einzel- und Großhandel von mehr als 70 Jahren verfügt das Führungsteam von Kiaro über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei wachsenden Marken in ganz Nordamerika und plant, in den kommenden Jahren landesweit mehrere Einzelhandelsstandorte zu eröffnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „Budget“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „antizipiert nicht“ oder „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: die Expansionspläne des Unternehmens und die künftige Produktionskapazität; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtungen im Rahmen des Großhandelsabkommens zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktangebote hinzuzufügen; die erwartete Genehmigung für den Verkauf weiterer Produktangebote des Unternehmens in Saskatchewan; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Vertriebsnetz zu erweitern und mehr Verbraucher mit seinen Produkten bekannt zu machen; die Pläne des Unternehmens, das Marktbewusstsein für seine Produkte weiter zu entwickeln; die Pläne des Unternehmens, der bevorzugte Partner für führende Cannabismarken zu werden; und die Pläne von Kairo, in den kommenden Jahren mehrere Einzelhandelsstandorte zu eröffnen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen; die fortgesetzte kommerzielle Lebensfähigkeit und wachsende Popularität der Produkte des Unternehmens und von Kairo; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verpflichtungen im Rahmen des Großhandelsabkommens zu erfüllen; der Erfolg der Investor-Relations-Initiativen des Unternehmens; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Genehmigung für das Großhandelsabkommen zu erhalten.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und/oder aufrechtzuerhalten; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen; die Risiken, die mit der Cannabisbranche im Allgemeinen verbunden sind; den zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt für Cannabis-Extraktion; die potenzielle künftige Unrentabilität des Cannabismarktes; die Risiken, die mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Cannabisbranche verbunden sind; die Risiken, die mit der potenziellen Unfähigkeit des Unternehmens verbunden sind, die Genehmigung für das Großhandelsabkommen und/oder die Investor-Relations-Vereinbarungen zu erhalten; die Unfähigkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen aus dem Großhandelsabkommen nachzukommen; die Unfähigkeit des Unternehmens, neue Produktangebote hinzuzufügen; das Risiko, dass die Genehmigung für den Verkauf weiterer Produktangebote des Unternehmens in Saskatchewan nicht erteilt wird; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein Vertriebsnetz zu erweitern und mehr Verbraucher an seine Produkte heranzuführen; die Möglichkeit, dass die Pläne des Unternehmens, das Marktbewusstsein für seine Produkte weiter zu entwickeln, nicht verwirklicht werden; die Möglichkeit, dass Pläne des Unternehmens, der bevorzugte Partner für führende Cannabismarken zu werden, nicht verwirklicht werden; die Möglichkeit, dass die Investor-Relations-Initiativen des Unternehmens nicht zu weiterem Verbraucherengagement führen; und die Möglichkeit dass, die Pläne von Kairo, in den kommenden Jahren mehrere Einzelhandelsstandorte zu eröffnen, nicht verwirklicht werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden weiterhin davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

