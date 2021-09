Defence Therapeutics führt erfolgreiche Tests seines AccuVAC-PT001- Impfstoffs gegen Covid-19 in einem Nicht-Nagetiermodell durch Nachrichtenquelle: IRW Press | 14.09.2021, 14:13 | 61 | 0 | 0 14.09.2021, 14:13 | Vancouver, British Columbia, Kanada, den 14. September 2021 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das an therapeutischen Verfahren zur Krebsbekämpfung sowie an Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten arbeitet, freut sich, den Abschluss einer nicht GLP-konformen Studie an Kaninchen bekanntgeben zu können, bei der eine starke humorale Immunantwort mit einem Titer von durchschnittlich 1:43 000 000 ohne Anzeichen für Toxizität nachgewiesen wurde. Defence hat zuvor seinen AccuVAC-PT001-Impfstoff entwickelt und an Mäusen getestet. Dieser Impfstoff ist stark immunogen, und die erzeugten Antikörper zeigten eine Kreuzreaktion mit allen getesteten Varianten einschließlich des Delta-Stamms. Zusätzlich zu den mechanistischen und Neutralisierungsstudien hat Defence seinen Impfstoff erneut bei einem Auftragsforschungsinstitut (CRO) an Kaninchen als zweites Nicht-Nagetiermodell testen lassen. Die mit unserem AccuVAC-PT001 geimpften Kaninchen entwickelten eine sehr starke humorale Immunantwort, und die über einen Zeitraum von 42 Tagen durchgeführte körperliche Untersuchung ergab weder Veränderungen bei Körpergewicht, Verhalten, Aktivität noch ein Auftreten von Hautauschlägen an den Injektionsstellen. „Der nächste Schritt von Defence ist eine GLP-Studie, die uns in die Lage versetzen wird, unser Produkt AccuVAC-PT001 der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada und der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA vorzustellen. Nach Erhalt der Genehmigung kann Defence dann eine Phase I/IIa-Studie mit seinem COVID-Impfstoff an gesunden Personen durchführen”, erklärte Herr Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. „Die Accum-Technologie von Defence ist sehr vielseitig und kann für jedes Protein eingesetzt werden. Die Ergebnisse aus früheren und aktuellen Impfstoffstudien haben gezeigt, dass die AccuVAC-PT001-Plattform die Entwicklung neuartiger proteinbasierter Impfstoffe ermöglicht, welche die von den aktuellen Impfstoffen erzeugte Immunantwort verstärkt“, gab Herr Plouffe an. Dieses Virus entwickelt sich sehr schnell, um der durch einen Impfstoff hervorgerufenen Immunität zu entkommen. Die in Zusammenhang mit AccuVAC-PT001 erhaltenen Daten belegen nicht nur, dass dieser Impfstoff gegen ein breites Spektrum der derzeit zirkulierenden Varianten wirksam ist, sondern sie unterstreichen auch die Bedeutung einer anhaltenden Forschung und Entwicklung, um neue Varianten und künftige Mutationen wirksam neutralisieren zu können. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Defence Therapeutics Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







