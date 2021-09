Nachdem Daimler zwischen Mitte 2015 und Ende 2020 über Jahre hinweg abwärts konsolidiert hatte, konnte diese Phase durch einen Kurssprung über 55,00 Euro Ende 2020 beendet werden und führt geradewegs in ein mittelfristiges Kaufsignal. Dabei erreichte das Wertpapier in diesem Jahr einen Höchststand von 80,41 Euro und ging anschließend ab Ende des zweiten Quartals in eine zwischengeschaltete Pause über. Die Abschläge reichten dabei lediglich auf das Unterstützungsniveau aus Anfang dieses Jahres um 67,11 Euro abwärts, wo sich derzeit einen Doppelboden bemerkbar macht. Noch ist dieser nicht abgeschlossen worden, alle Faktoren deutet allerdings darauf hin.

Jahreshochs im Visier

Noch ist der Doppelboden um 67,11 Euro nicht tragfähig, dazu sollte mindestens ein Kurssprung über die Marke von 75,00 Euro in der Daimler-Aktie gelingen. Dies würde infolgedessen weitere Zugewinne zunächst an die Jahreshochs bei 80,41 Euro erlauben zu vollziehen, eine weitere Zielmarke ist um 85,50 Euro für das Wertpapier auszumachen. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Daimler WKN MA5ZSQ zum Einsatz kommen. Schwindet das Interesse der Anleger dagegen und die Daimler-Aktie fällt unter 67,11 Euro zurück, würde dies für eine Konsolidierungsfortsetzung in Richtung 60,00 Euro sprechen. Darunter findet das Papier um 53,50 Euro eine weitere wichtige Unterstützung vor.