Novamind nimmt am Life Sciences Investor Forum teil

TORONTO, ON / 14. September 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, kündigt mit Freude seine Teilnahme am Life Sciences Investor Forum an. Die virtuelle Veranstaltung wird am Donnerstag, den 16. September ab 12:00 Uhr mittags EST (18 Uhr MEZ) abgehalten.