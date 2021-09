Portofino mobilisiert Team, um Schlitzprobenprogramm auf Lithiumkonzessionsgebiet Allison Lake North zu erweitern

Erste Stichproben durch Portofino (Pressemitteilung vom 7. September 2021) ergaben Werte von bis zu 398 ppm Li, 90,5 ppm Cäsium, 1040 ppm Rubidium und 135 ppm Ta. Das ist ein zweifacher Anstieg bei Li und Rb und ein zehnfacher Anstieg bei Ta im Vergleich zu den Probenergebnissen durch die Ontario Geological Survey (“OGS”) im Jahr 2003, bei denen über bis zu 190 ppm Li; 90 ppm Cs; 587 ppm Rb und 12,9 ppm Ta berichtet wurde.

Abbildung 1. Regionale geolgoische Lage des Konzessionsgebiets Allison Lake North.

Das Konzessionsgebiet Allison Lake North

Der Bericht von Ontario Geological Survey (“Breaks”) aus dem Jahr 2003 beschreibt den Allison Lake Batholith als größten bekannten peralumischen Granitkörper im Nordwesten von Ontario. Breaks schlussfolgerte, dass, “der Allison Lake Batholith ein wichtiges neues Explorationsziel für Seltene-Erden-Mineralisierung darstellt und der größte solche Granit ist, der bislang in Ontario dokumentiert wurde. Dieses Gebiet verfügt über hohes Potenzial für die weitere Entdeckung von Seltene-Erden-Mineralisierung, die in Pegmatiten in Metasediment im Exokontakt oder als interne Pegmatite im Muttergranitgestein auftreten.” Der Pluton Root Bay, der die Lithiumlagerstätte Root Bay mit 2,3Mio. T mit 1,3% Li2O (OGS OFR 6160, Tabelle 14) beherbergt, ist auch ein peralumischer Granit vom S-Typ, der genetisch mit dem südöstlichen Arm des Allison Lake Batholiths zusammenhängt (Breaks et al., 2003, OFR 6099).