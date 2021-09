Berlin (ots) -



- Europa im Krisenmodus? Diesem Thema widmet sich der diesjährige Europäische

Polizeikongress in Berlin.

- Zunehmendes Volumen: Illegale Zigaretten machen inzwischen 7,8 Prozent des

Gesamtmarktes in der EU aus.

- Lukratives, aber illegales Geschäftsmodell: Die Menge der gefälschten

Zigaretten in Europa ist von 2019 auf 2020 um 87 Prozent gestiegen.

- Gigantische Steuerausfälle: Die von Philip Morris beauftragte KPMG-Studie

schätzt die Steuerausfälle durch illegalen Zigarettenhandel für die EU auf 8,5

Milliarden Euro, für Deutschland auf 764 Millionen Euro.



Anlässlich des Europäischen Polizeikongresses fordert Philip Morris Deutschland

erneut und nachdrücklich eine effizientere Bekämpfung des illegalen

Zigarettenhandels als risikoarmes Geschäftsfeld der Organisierten Kriminalität

(OK) in Europa. Illegaler Zigarettenhandel schadet nicht allein der

Tabakwirtschaft, vielmehr finanziert er auch andere Geschäftsfelder der

Organisierten Kriminalität wie Menschen- und Drogenhandel und hinterzieht

Steuern in Milliardenhöhe. Letztendlich tragen vor allem Konsument:innen die mit

den potentiell minderwertigen Waren einhergehenden Risiken.







statt. Diskutiert wird über Entwicklungen der Geschäftstätigkeit der

Organisierten Kriminalität im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sowie über

Sicherheitsfragen, die bereits vor der Pandemie auf der Tagesordnung standen.

Themen wie "Organisierte Kriminalität", "Sichere Ausrüstung für die Polizei"

oder "Technologie für Sicherheitsbehörden", die in Fachforen behandelt werden,

spielen auf dem Kongress eine Rolle.



" In jüngster Vergangenheit haben europäische Ermittlungsbehörden wichtige

Erfolge gegen die Organisierte Kriminalität vermelden können. Dazu zählt

beispielsweise das Entschlüsseln von Verbrecher-Chats im vergangenen Jahr durch

französische und niederländische Behörden. Diese Erfolge dürfen aber nicht

darüber hinwegtäuschen, dass die Organisierte Kriminalität ihre Aktivitäten auf

immer mehr Geschäftsfelder ausdehnt. Leider geraten die deutschen

Strafverfolgungsbehörden dabei technisch immer mehr ins Hintertreffen ",

kommentiert Markus Schütz, Manager Illicit Trade Prevention bei Philip Morris

Deutschland. " Insbesondere der illegale Tabakhandel hat sich zu einem höchst

lukrativen Markt entwickelt, der als ´low risk, high profit`-Betätigungsfeld

gilt. Dabei dient der illegale Tabakhandel häufig zur Finanzierung weiterer

schwerwiegender Straftaten wie Drogen- oder Menschenhandel. An der neuen

Bundesregierung liegt es nun, den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und Seite 2 ► Seite 1 von 3



Der Europäische Polizeikongress findet am 14. und 15. September 2021 in Berlinstatt. Diskutiert wird über Entwicklungen der Geschäftstätigkeit derOrganisierten Kriminalität im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie sowie überSicherheitsfragen, die bereits vor der Pandemie auf der Tagesordnung standen.Themen wie "Organisierte Kriminalität", "Sichere Ausrüstung für die Polizei"oder "Technologie für Sicherheitsbehörden", die in Fachforen behandelt werden,spielen auf dem Kongress eine Rolle." In jüngster Vergangenheit haben europäische Ermittlungsbehörden wichtigeErfolge gegen die Organisierte Kriminalität vermelden können. Dazu zähltbeispielsweise das Entschlüsseln von Verbrecher-Chats im vergangenen Jahr durchfranzösische und niederländische Behörden. Diese Erfolge dürfen aber nichtdarüber hinwegtäuschen, dass die Organisierte Kriminalität ihre Aktivitäten aufimmer mehr Geschäftsfelder ausdehnt. Leider geraten die deutschenStrafverfolgungsbehörden dabei technisch immer mehr ins Hintertreffen ",kommentiert Markus Schütz, Manager Illicit Trade Prevention bei Philip MorrisDeutschland. " Insbesondere der illegale Tabakhandel hat sich zu einem höchstlukrativen Markt entwickelt, der als ´low risk, high profit`-Betätigungsfeldgilt. Dabei dient der illegale Tabakhandel häufig zur Finanzierung weitererschwerwiegender Straftaten wie Drogen- oder Menschenhandel. An der neuenBundesregierung liegt es nun, den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität und