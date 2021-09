EANS-General Meeting CORDIFIN S.p.A. / Invitation to the General Meeting according to art. 107 para. 3 Companies Act - ATTACHMENT Nachrichtenagentur: news aktuell | 14.09.2021, 14:45 | 26 | 0 | 0 14.09.2021, 14:45 | --------------------------------------------------------------------------------

Verona, 1 Settembre 2021

Avviso di Convocazione dell'Assemblea dei Portatori delle Cambiali

"Cambiali Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable"

ISIN: IT0005405771

Si informano i portatori di cambiali finanziarie (i "Portatori delle Cambiali")

emesse a valere sull'emissione di cambiali finanziarie denominata "Cambiali

Finanziarie Cordifin 8 Ottobre 2021 Callable", ISIN IT0005405771 (le

"Cambiali"), emesse da Cordifin S.p.A. ("Cordifin" o "Società"), che è convocata

l'Assemblea dei Portatori delle Cambiali in prima convocazione per il giorno 20

settembre 2021 alle ore 15.00, presso lo studio del Notaio Alessio Paladini in

Verona, Via Dietro Listone, 3/b, ed occorrendo in seconda convocazione per il

giorno 22 settembre 2021 alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e

deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica del regolamento (il "Regolamento") delle Cambiali

concernente (i) la proroga del termine di scadenza e (ii) la modifica della

relativa data di pagamento degli interessi, come da Regolamento modificato

allegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto

è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario

aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari

dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies

del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e ss. mm. ii., con evidenze relative al

termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (9 settembre

2021 - record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui

conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione

all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine

del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 settembre 2021), trasmessa

a mezzo raccomandata all'indirizzo Piazza Renato Simoni n. 1, 37122 Verona,

ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata

cordifin@legalmail.it [cordifin@legalmail.it] (anticipata via posta elettronica







