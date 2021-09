Es reicht eigentlich aus, die jüngsten Ereignisse noch einmal Revue passieren zu lassen, um die ganze Absurdität der Lage zu bemerken: In den letzten Tagen des August bemühte sich die Bundesregierung hektisch, »Ortskräfte« der Bundeswehr per Luftbrücke aus Afghanistan auszufliegen. Am Ende waren – laut Bundeswehr – 138 Ortskräfte zusammen mit ihren 496 Angehörigen nach

Der Beitrag Nach der Luftbrücke steigt die Zahl der sicherheitsrelevanten Afghanen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.