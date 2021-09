Nasuni verdoppelt die Leistung mit intelligenter Dateibeschleunigung und schneller Ransomware-Wiederherstellung

BOSTON, 14. September 2021 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Cloud-Speicherlösungen, hat heute Global File Acceleration (GFA) vorgestellt, einen neuen Cloud-Service, der die Synchronisierung von Dateien an mehreren Standorten bis zu fünfmal schneller macht.

Neuer Cloud-Service bietet bis zu 5-fach schnellere Dateisynchronisation über globale Standorte hinweg; schnelle Ransomware-Wiederherstellung stellt eine Million Dateien in weniger als einer Minute wieder her

GFA führt dynamisch und nahezu in Echtzeit eine intelligente Analyse der Dateinutzung durch, um die Datenübertragung neuer Dateien über Nasuni Edge Appliances an allen Standorten zu orchestrieren und zu priorisieren. Dadurch erhalten globale Nutzer, die Dateien gemeinsam nutzen, den schnellsten Zugang zu neuen Daten, die sie am dringendsten benötigen.

„Es war bereits einfach, unsere globalen Dateifreigaben an 27 Standorten zu verwalten und zusammenzuarbeiten, und die Dateisynchronisierung war immer viel schneller als herkömmliche Methoden", so Stephen Held, Vice President und Chief Information Officer bei LEO A DALY. „Aber mit dieser neuesten Version ist die Leistung dramatisch schneller."

Rapid Ransomware Recovery

Ransomware zielt oft auf den wichtigsten Aktivposten ab – die Firmendaten. Der heutige Ansatz zur Bekämpfung von Ransomware, die auf File-Server abzielt, ist nicht mehr praktikabel. Herkömmliche Enterprise-Backup- und Wiederherstellungslösungen funktionieren nicht gut für Dateien, da das Kopieren von Dateien aus dem Backup viel zu lange dauert. Der Cloud-Dateispeicher von Nasuni hat es Kunden schon immer ermöglicht, Dateien nach einem Ransomware-Angriff extrem schnell wiederherzustellen. Erreicht wird dies durch die Nasuni Continuous File Versioning -Technologie, die häufige Schnappschüsse von jeder einzelnen Datei-Änderung macht und diese in einem unveränderlichen Objektspeicher in der Cloud speichert. Diese fortschrittliche Dateischutztechnologie wurde von GFA noch weiter verbessert.

Die neue Ebene der Intelligenz, die GFA in die Nasuni-Architektur einführt, hat den zusätzlichen Vorteil, dass für neu erstellte Daten noch engere Recovery Point Objectives (RPO) festgelegt werden können, um das Risiko von Datenverlusten weiter zu verringern. Dies ist entscheidend, um sich schnell von Ransomware und anderen Ausfällen erholen zu können, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.