NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag zur Eröffnung moderate Gewinne verzeichnen. Positive Impulse liefern aktuelle US-Inflationsdaten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsauftakt rund 0,4 Prozent höher bei 35 001 Punkten. Am Montag hatte sich der US-Leitindex mit einem Plus von rund 0,8 Prozent von einer verlustträchtigen Vorwoche etwas erholt. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 zeichnet sich am Dienstag ein ähnlich freundlicher Handelsstart ab.

In den USA hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im August von einem hohen Niveau aus etwas abgeschwächt. Volkswirte hatten im Schnitt diese Entwicklung erwartet. Die Inflation liegt aber weiter deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed. Die Fed macht aber vor allem vorübergehende Faktoren für die hohe Rate verantwortlich.