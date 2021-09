Parallel Wireless erweitert offene RAN-Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Ausweitung unserer weltweiten Präsenz

und Einstellung von Spitzenkräften im Bereich der Mobilfunknetze



Parallel Wireless, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3286443-1&h=3706018

121&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3286443-1%26h%

3D1893999230%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.parallelwireless.com%252F%253F%2526ut

m_source%253Dnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_campaign%253Dpres

s-release%2526utm_content%253Dpw%252Brd%2526utm_term%253Dpr09-2021%26a%3DParalle

l%2BWireless%252C%2BInc.&a=Parallel+Wireless%2C+Inc.) , das in den USA ansässige

Open RAN-Softwareunternehmen, das die weltweit führenden cloud-nativen All G

(5G, 4G, 3G, 2G) Open RAN-Lösungen anbietet, erweitert seine Präsenz auf der

ganzen Welt mit Open RAN-Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA,

Großbritannien, Israel und Indien.







RAN-Hardware als auch die Software entwickeln. Dieser Ansatz schränkte den

Umfang der Innovation und die Geschwindigkeit der Entwicklung ein, was zu hohen

Einführungskosten für die Mobilfunkbetreiber führte. Außerdem war es für neue

Marktteilnehmer schwierig, in der Branche Fuß zu fassen. Die Open RAN-Bewegung

ermöglicht es neueren Akteuren, innovative Produkte zu entwickeln, indem sie

offene Schnittstellen zwischen den Komponenten nutzen und so kostengünstige,

flexible und skalierbare Mobilfunknetze ermöglichen.



Parallel Wireless wurde 2012 gegründet und hat sich in den letzten Jahren zu

einem führenden Anbieter von Open RAN-Mobilfunknetzen mit den meisten Open

RAN-Implementierungen auf der ganzen Welt entwickelt. In den letzten zwei Jahren

hat sich das globale Team des Unternehmens in den Bereichen Technik, IT,

Qualitätssicherung sowie Programm- und Projektmanagement verdoppelt.



Parallele Wireless-Forschungs- und Entwicklungszentren werden weltweit weiter

ausgebaut, um die Entwicklung von Open RAN und die Testkapazitäten zu

beschleunigen, da die Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) ihre Netze auf 5G und

darüber hinaus aufrüsten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen

zu den einzelnen Standorten:



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3286443-1&h=290564676&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3286443-1%26h%3D728359020%26u%3Dhttps%25

3A%252F%252Fjobs.lever.co%252Fparallelwireless%253Flocation%253DNashua%25252C%25

2520NH%26a%3DU.S.&a=USA+



- Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nashua, New Hampshire, in der

Nähe von Boston, Massachusetts, einem weltweit bekannten Zentrum für

technologische Innovationen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



Die bisherigen Anbieter von Funkzugangsnetzen (RAN) mussten sowohl dieRAN-Hardware als auch die Software entwickeln. Dieser Ansatz schränkte denUmfang der Innovation und die Geschwindigkeit der Entwicklung ein, was zu hohenEinführungskosten für die Mobilfunkbetreiber führte. Außerdem war es für neueMarktteilnehmer schwierig, in der Branche Fuß zu fassen. Die Open RAN-Bewegungermöglicht es neueren Akteuren, innovative Produkte zu entwickeln, indem sieoffene Schnittstellen zwischen den Komponenten nutzen und so kostengünstige,flexible und skalierbare Mobilfunknetze ermöglichen.Parallel Wireless wurde 2012 gegründet und hat sich in den letzten Jahren zueinem führenden Anbieter von Open RAN-Mobilfunknetzen mit den meisten OpenRAN-Implementierungen auf der ganzen Welt entwickelt. In den letzten zwei Jahrenhat sich das globale Team des Unternehmens in den Bereichen Technik, IT,Qualitätssicherung sowie Programm- und Projektmanagement verdoppelt.Parallele Wireless-Forschungs- und Entwicklungszentren werden weltweit weiterausgebaut, um die Entwicklung von Open RAN und die Testkapazitäten zubeschleunigen, da die Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) ihre Netze auf 5G unddarüber hinaus aufrüsten. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationenzu den einzelnen Standorten:https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3286443-1&h=290564676&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3286443-1%26h%3D728359020%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjobs.lever.co%252Fparallelwireless%253Flocation%253DNashua%25252C%252520NH%26a%3DU.S.&a=USA+- Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nashua, New Hampshire, in derNähe von Boston, Massachusetts, einem weltweit bekannten Zentrum fürtechnologische Innovationen.