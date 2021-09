Washington 14.09.2021 - Während die Cannabisbranche weiter für die Legalisierung von Cannabis in den USA wirbt, erhält diese vermehrt Unterstützung aus der Politik. Nun haben etliche US-Bürgermeister das Weiße Haus zur Legalisierung aufgefordert.



Wie Marijuana Moment berichtet, haben Mitglieder der U.S. Conference of Mayors dafür gestimmt, US-Präsident Biden zur landesweiten Legalisierung von Cannabis aufzufordern. Weiterhin sollen Verurteilungen wegen Cannabisdelikten gelöscht werden und der kommerzielle Verkauf erlaubt werden.





Den entsprechenden Entschluss trafen die Bürgermeister im Rahmen ihrer 89. Jahrestagung Ende August. Im Rahmen der Veranstaltung verwiesen die Bürgermeister unter anderem auf die enorme wirtschaftliche Bedeutung. So dürfte Cannabis eine globale Multi-Billionen Dollar-Industrie werden. Bereits heute würden in den USA mit Cannabis Milliardenumsätze generiert.Die Bürgermeister haben in ihrem Aufruf auch auf die großen gesellschaftlichen Probleme verwiesen, die durch das Cannabisverbot und den Drogenkrieg entstanden sind. Die US-Regierung sei verantwortlich für die Wiedergutmachung der negativen Folgen der Prohibition. Dies solle mit der Legalisierung und anderen Reformen erreicht werden, unter anderem um sicherzustellen, dass die Communities, die von der Prohibition besonders betroffen sind, von der Legalisierung profitieren können.Der Präsident solle deshalb delta-9 THC und seine Derivate von der Liste der kontrollierten Substanzen der DEA streichen und die Strafen für Cannabisbesitz und -konsum löschen. Überdies sollen alle Vorstrafen im Zusammenhang mit Cannabis gelöscht und die Wahlrechte für Verurteile wiederhergestellt werden.Immer wieder wird in den USA die Frage der Legalisierung in einem sozialen Kontext bewertet und eine Legalisierung gefordert. Auch im Bundesstaat New York war dies eine der wichtigsten Frage vor der Legalisierung, die auch für Kontroverse sorgte, vor allem bei Republikanischen Politikern.Im Jahr 2013 hatten die Bürgermeister Washington erstmals aufgefordert, lokale Cannabisgesetze zu respektieren. 