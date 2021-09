Wipro und First Horizon Bank bauen eine Cloud-basierte Fintech-Zukunft für VirtualBank auf

Wipro arbeitete mit sechs anderen Unternehmen zusammen, um die Cloud-Migration der VirtualBank zu optimieren und ihren Fintech-Stack in einem Public-Cloud-Ökosystem zu unterstützen. Wipro unterstützte auch das durchgängige Programmmanagement, die Governance, die Konvertierung von Kundendaten, die Migration und Validierung sowie die Systemintegration und Testdienstleistungen der Bank. Diese Partnerschaft führte zu einer umfassenden Transformation des bestehenden Technologie-Stacks von VirtualBank in ein Cloud-basiertes, API-fähiges Angebot.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, ist eine Partnerschaft mit der in Tennessee ansässigen First Horizon Bank (FHN) eingegangen, um die zentralen Bankkanäle und die Servicefunktionen von VirtualBank zu transformieren. VirtualBank ist eine etablierte digitale Bank, die FHN im Rahmen der 2020 abgeschlossenen Fusion von der in Louisiana ansässigen IBERIABANK übernommen hat. Die Vermögenswerte des fusionierten Unternehmens belaufen sich auf rund 87 Milliarden USD.

Wipro arbeitete mit FHN zusammen, um die Fintech-Cloud-Produkte zu bewerten, entwickelte die durchgängige Lösungsarchitektur, die Kernkonfiguration und die buchhalterischen Mittelflüsse und leitete die Kundendatenmigration und einen Qualitätssicherungsplan. Wipro investierte außerdem in einen Echtzeit-Event-Aggregator, der geschäftskritische Ereignisse aus verschiedenen Cloud-Quellen erfassen, abgleichen und für regulatorische Zwecke auswerten kann. Das Fachwissen von Wipro in Bezug auf Geschäftsbereiche und Technologie trug zu einer schnellen Cloud-Migration bei, so dass die Projektimplementierung in etwa acht Monaten abgeschlossen werden konnte.

„Das Angebot eines vollständigen Cloud-Supports für eine digitale Bank mit Tausenden von Kunden war eine große Herausforderung. Wipro war in der Lage, den Prozess zu begleiten, indem die besten Aspekte von modernen und bestehenden Finanzsystemen miteinander kombiniert wurden. Es wurde ein wiederholbarer Ablaufplan für die Einführungssequenz erstellt, der einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt bringen kann. Wipro ist stolz darauf, First Horizons strategischer Geschäftspartner auf diesem Weg zu sein, der beide Unternehmen besser für die Zukunft gerüstet hat“, sagte Mahesh Raja, Vice President und Sector Head – Banking and Financial Services, Americas, Wipro Limited.