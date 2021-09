Temenos und IBM arbeiten zusammen an der beschleunigten Einführung der Hybrid-Cloud in der Finanzdienstleistungsbranche

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) gab heute die Verfügbarkeit von Temenos Transact bekannt. Dieses Kernbankingsystem der nächsten Generation mit Red Hat OpenShift on IBM Cloud soll den Übergang zur Hybrid-Cloud in der Finanzdienstleistungsbranche beschleunigen. Temenos Transact eröffnet den Banken einen klaren Modernisierungspfad, um eine Cloud-Strategie für ihre Kernbanking-Systeme zu verfolgen und die Vorteile moderner Technologien zu nutzen. Die Cloud-native Bankingplattform nutzt Explainable-AI- und Machine-Learning-Funktionen, um Finanzdienstleistern im Privat- und Firmenkundengeschäft, in der Vermögensverwaltung und im Zahlungsverkehr neue Funktionen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig zur Senkung der Betriebskosten beizutragen.

Da die Banken einerseits Innovationen durch die Bereitstellung hochwertiger Dienste voranbringen, andererseits aber auch die strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen der Branche erfüllen müssen, werden hybride Cloud-Umgebungen immer wichtiger. Mit dem Einstieg in die IBM Cloud wird Temenos die branchenführenden Sicherheitsfunktionen von IBM nutzen, darunter die Technologie für Confidential Computing und die 'Keep Your Own Key'-Verschlüsselung. Diese Funktionen werden über IBM Hyper Protect Services1 bereitgestellt und verfügen über die höchste auf dem Markt erhältliche Sicherheitszertifizierung. Sie gewährleisten, dass Finanzinstitute die uneingeschränkte Kontrolle über ihre Daten behalten.

Darüber hinaus beabsichtigt Temenos, sich einem wachsenden Ökosystem von Partnern anzuschließen, die die IBM Cloud for Financial Services unterstützen, und wird seine Angebote auf die Plattform übertragen. IBM Cloud for Financial Services wurde entwickelt, um Finanzdienstleister dabei zu unterstützen, die strengen Auflagen für die Branche in Bezug auf Compliance, Sicherheit und Belastbarkeit zu erfüllen und gleichzeitig geschäftliche Veränderungen und Innovationen zu fördern. Das Ökosystem will Finanzinstitute bei der Zusammenarbeit mit Technologieanbietern helfen, die die strengen Anforderungen der Plattform erfüllt haben.

Zur Unterstützung einer gemeinsamen Vision für mehr Innovation in der Finanzdienstleistungsbranche hat IBM Global Business Services (GBS) eine neue Temenos Services Practice ins Leben gerufen. Diese Einheit nutzt die IBM-Technologie und die Temenos-Implementierung zur Schaffung eines langfristigen Mehrwerts für die Kunden. GBS Temenos Services Practice stellt den Banken Ressourcen zur Verfügung, die darauf zugeschnitten sind, die Rentabilität zu erhöhen, die Kosten zu senken und die nötige Flexibilität zu bieten, um das zukünftige Geschäftswachstum zu unterstützen.