ACEM Master in Management erzielt Platz Nr. 2 im FT Ranking of Satisfaction

SHANGHAI, 14. September 2021 /PRNewswire/ -- Am 13. September 2021 veröffentlichte die Financial Times (FT) ihr Top-100-Ranking der Master von Management-Programme auf der ganzen Welt. Darin rangiert das Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University weltweit auf Platz 36 und ist damit das einzige Master in Management-Programm unter den chinesischen Business Schools, das 13 Jahre in Folge zu den Top 50 der Welt gehört. Bei der Zufriedenheit mit dem Programm rangiert es weltweit an zweiter Stelle, und bei der Gehaltssteigerung der Absolventen liegt es auf Platz 5.

In der jüngsten Rangliste erreicht der Master in Management von ACEM eine Gesamtzufriedenheit von 9,75 und damit weltweit den zweiten Platz. Der Indikator für die Gesamtzufriedenheit basiert auf einem 10-Punkte-System, in dem die Absolventen das Programm in Bezug auf den Lehrplan, der Erfahrungen der Studenten, die Qualität des Karriereservices usw. umfassend bewerten.