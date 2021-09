NORDLB stuft SALESFORCE auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Salesforce von 245 auf 275 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Erneut habe sich der Software-Entwickler optimistischer gezeigt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem ohnehin schon starken Jahresauftakt habe das Unternehmen im zweiten Quartal nochmals an Dynamik zugelegt./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 15:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2021 / 15:19 / MESZ





