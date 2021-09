DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA veröffentlicht erstmals mittelfristige Ziele für EBITDA-Rendite



14.09.2021 / 16:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ("CompuGroup Medical") gibt erstmals Mittelfristziele für die Entwicklung der bereinigten EBITDA-Rendite bekannt. Bereits veröffentlicht wurde das mittelfristige Wachstumsziel, den Konzernumsatz in den Jahren 2021 bis 2025 organisch um mindestens 5 % pro Jahr jeweils gegenüber Vorjahr zu steigern. Darüber hinaus haben die Geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin CompuGroup Medical Management SE ("Geschäftsführende Direktoren") heute erstmals auch konkrete Zielsetzungen hinsichtlich der mittelfristigen Steigerung der bereinigten EBITDA-Rendite aus dem laufenden Planungsprozess abgeleitet und beschlossen. Demnach strebt CompuGroup Medical an, die bereinigte EBITDA-Rendite auf ca. 25 % in 2023 und auf ca. 27 % in 2025 zu erhöhen. Weitere Informationen zu mittelfristigen Zielsetzungen werden auf dem morgigen virtuellen Kapitalmarkttag vorgestellt. Vor dem Hintergrund des im Dezember 2020 angekündigten und aktuell laufenden Investitionsprogramms zur Wachstumsbeschleunigung bestätigen die Geschäftsführenden Direktoren die Prognose für das Gesamtjahr 2021. CompuGroup Medical erwartet in 2021 einen Umsatz in einer Bandbreite von € 1 Mrd. und € 1,04 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen € 210 Mio. und € 230 Mio. Erläuterung der Finanzkennzahlen Die Kennzahl für das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) ist keine nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) definierte Kennzahl. Sie beinhaltet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, bereinigt um Effekte aus wesentlichen Erwerben und den Veräußerungen von Tochtergesellschaften, Unternehmensteilen und Beteiligungen, Zuschreibungen auf Beteiligungen, Effekte aus dem Erwerb, dem Neubau und der Veräußerung von Immobilien, Zuschreibungen auf eigengenutzte Immobilien sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungsprogrammen der Geschäftsführenden Direktoren sowie sonstige nicht operative oder nicht periodenbezogene Einmaleffekte. Seite 2 ► Seite 1 von 3



CompuGroup Medical Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de