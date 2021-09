DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

CompuGroup Medical veröffentlicht erstmals mittelfristige Ziele für EBITDA-Rendite und bestätigt Jahresprognose 2021



14.09.2021 / 16:47

Bereinigte EBITDA-Rendite soll auf circa 25 % in 2023 und auf circa 27 % in 2025 steigen

Organisches Umsatzwachstum von 5 % und mehr pro Jahr erwartet von 2021 bis 2025

Jahresprognose 2021 bestätigt

Digitalisierung im Gesundheitssektor beschleunigt Wachstum

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einer der führenden E-Health-Anbieter weltweit, gibt erstmals Mittelfristziele für die Entwicklung der bereinigten EBITDA-Rendite bekannt. Bereits veröffentlicht wurde das mittelfristige Wachstumsziel, den Konzernumsatz in den Jahren 2021 bis 2025 organisch um mindestens 5 % pro Jahr jeweils gegenüber Vorjahr zu steigern. Darüber hinaus haben die Geschäftsführenden Direktoren heute erstmals auch konkrete Zielsetzungen hinsichtlich der mittelfristigen Steigerung der bereinigten EBITDA-Rendite beschlossen. Demnach strebt CompuGroup Medical an, die bereinigte EBITDA-Rendite auf circa 25 % in 2023 und auf circa 27 % in 2025 zu erhöhen. Weitere Informationen zu mittelfristigen Zielsetzungen werden auf dem morgigen Kapitalmarkttag vorgestellt. Vor dem Hintergrund des im Dezember 2020 angekündigten und aktuell laufenden Investitionsprogramms zur Wachstumsbeschleunigung bestätigen die Geschäftsführenden Direktoren die Prognose für das Gesamtjahr 2021. CompuGroup Medical erwartet in 2021 einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 1 Mrd. und EUR 1,04 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 210 Mio. und EUR 230 Mio. Digitale Transformation im Gesundheitssektor beschleunigt Wachstum



"Die Digitalisierung findet endlich - verstärkt noch durch die Pandemie - auch im Gesundheitswesen statt. Für unsere Kunden ändert sich die Welt rasant. CompuGroup Medical ist ideal positioniert, um Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen", sagt Dr. Dirk Wössner, CEO von CompuGroup Medical und fügt hinzu: "Die Regierungen in Europa haben die Notwendigkeit erkannt, das Gesundheitswesen zu digitalisieren und zu modernisieren. Und die Transformation gewinnt an Tempo. Wir sind darauf vorbereitet, diese großartige Chance zu ergreifen. Das organische Wachstum hat sich bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres beschleunigt und wir bekräftigen unser Ziel, von 2021 bis 2025 jeweils ein organisches Wachstum pro Jahr von 5 % und mehr gegenüber Vorjahr zu erreichen." Seite 2 ► Seite 1 von 3



