Confluent kündigt Stream Governance an, die branchenweit erste Governance-Suite für Data in Motion

Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT), die Plattform, um Daten in Bewegung zu setzen, hat heute die branchenweit erste Governance-Suite für Streaming-Daten vorgestellt. Stream Governance wird als vollständig verwaltete Cloud-Lösung angeboten und bietet eine einfache Self-Service-Erfahrung, um die Echtzeitdaten, die durch moderne Unternehmen fließen, zu erkennen, zu verstehen und ihnen zu vertrauen. Verteilte Teams haben jetzt schnellen und einfachen Zugriff auf die Daten, die für die Entwicklung von Echtzeitanwendungen und Geschäftsabläufen entscheidend sind, während gleichzeitig Datensicherheit und Datenschutz gewahrt bleiben. Dies bietet Unternehmen eine sichere Möglichkeit, die Nutzung von Daten in Bewegung zu erweitern und ein zentrales Nervensystem zu schaffen, das unterschiedliche Anwendungen und Systeme miteinander verbindet. Da Streaming-Daten für mehr Personen verfügbar sind, können Teams völlig neue Anwendungsfälle erschließen, die die Differenzierung fördern und die Kundenanforderungen übertreffen.

„Angesichts des starken Anstiegs von Echtzeitdaten ist die Notwendigkeit der Governance von Daten in Bewegung wichtiger denn je“, sagte Stewart Bond, Research Director, Data Integration and Data Intelligence Software, IDC. „Die Stream Governance-Suite von Confluent ermöglicht es Kunden, Informationen über Daten in Bewegung zu erheben und die Kontrolle über sie zu erlangen, um ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Vertrauen zu schaffen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Streamings von Daten in jedem Teil des Unternehmens zu erweitern.“

Die Fähigkeit, ein zentrales Nervensystem aufzubauen und zu betreiben, wird ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung sein, wer in der nächsten Phase der digitalen Disruption gewinnt. Da die Zahl der Datenquellen jedoch weiter steigt, ist es schwieriger denn je, das gesamte Datenstreaming in einem Unternehmen vollständig zu verstehen und sicher zu verwalten. Allzu oft liegt dieses Wissen in den Händen einiger weniger Streaming-Experten, wodurch unbekannte Risiken entstehen und viele Teams daran gehindert werden, Anwendungen zu entwickeln, die auf Daten in Bewegung basieren. Um mit den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen und Kundenanforderungen Schritt zu halten, müssen Unternehmen in der Lage sein, Datenwissen sicher über mehr Streams, mehr Teams und mehr Anwendungsfälle zu teilen.