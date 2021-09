Neue charttechnische Verkaufssignale bei der FlatexDegiro Aktie: Der Aktienkurs des Finanzdienstleisters war zuletzt bereits unter die 200-Tage-Linie gerauscht. Gestern erfolgte dann der Break unter die charttechnischen Unterstützungen in der Zone bei 20,49/20,78 Euro, der heute bestätigt wird. Mit 19,12 Euro erreicht die FlatexDegiro Aktie ein neues Tief in der Abwärtsbewegung, die Ende Juni an der breiten Topzone unterhalb des ...