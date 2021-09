Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Enapter Neues aus Saerbeck Enapter hat mit den Bauarbeiten für eine Produktionsstätte am Standort Saerbeck in Nordrhein-Westfalen begonnen. Ab dem vierten Quartal des kommenden Jahres will man hier Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff produzieren. Ziel sei es, …