GTÜ setzt Erfolgskurs trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen fort

Stuttgart (ots) -



- Deutliche Umsatzsteigerung für 2021 zu erwarten

- Marktanteil bei Hauptuntersuchungen gestärkt

- Nachwuchsförderung zahlt sich aus

- Hauptuntersuchungs-Statistiken 2020

- GTÜ-Gebrauchtwagenreport 2022

- Fahrerlaubnisprüfung: Monopolstrukturen sollten der Vergangenheit angehören



__ Das Jahr 2021 verläuft für die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung

mbH bislang ausgesprochen gut. Diese Zwischenbilanz für das laufende

Geschäftsjahr hat die Prüforganisation heute bei ihrer Jahrespressekonferenz

gezogen. Zu den Erfolgen gehören eine positive Umsatzentwicklung und die

Steigerung des Marktanteils bei den Hauptuntersuchungen.





Seite 2 ► Seite 1 von 8

__ Die gute Entwicklung unter den schwierigen Bedingungen insbesondere desvergangenen Jahres mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist das Ergebniseines erheblichen Engagements aller GTÜ-Partner und der Mitarbeiter derPrüforganisation. Dafür dankte die Geschäftsführung der GTÜ in derPressekonferenz sämtlichen Beteiligten.Überaus positive Umsatzentwicklung__ "Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 verläuft bisher überaus positiv. Fürdie Monate Januar bis einschließlich August liegen wirbeim Umsatz bereits deutlich über den Vergleichszahlen desidentischenVorjahreszeitraums", sagt Robert Köstler, Geschäftsführer der GTÜ undSprecher der Geschäftsführung. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet diePrüforganisation einen Umsatz von voraussichtlich rund 475 Millionen Euro - eineSteigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 9 Prozent. Im Jahr 2022 möchte dasUnternehmen dann die Umsatzmarke von 500 Millionen Euro übertreffen.__ 2020 erzielte die GTÜ einen Umsatz von 437 Millionen Euro und damit knapp 10Prozent mehr als 2019 mit rund 399 Millionen Euro. Auf diese Weise wahrte diePrüforganisation bereits auf hervorragende Weise die Kontinuität der vorherigenJahre beim Umsatzwachstum. Die Hauptsäule des GTÜ-Erfolgs ist das hoheitlicheGeschäft unter anderem mit den regelmäßigen Fahrzeug-Hauptuntersuchungen (HU).Es ist in jedem Jahr eine sehr solide Basis, während das Umfeld imnichthoheitlichen Bereich schwieriger geworden ist. Als ein zusätzlicherUmsatzbringer hat sich die im Sommer 2020 erfolgte Erhöhung des Anteils der GTÜan der GTÜ ATEEL AG auf 90 Prozent erwiesen.__ "Hinter der positiven Geschäftsentwicklung steht ein erhebliches Engagementaller Partner und Mitarbeiter. Ohne sie wären wir nicht so erfolgreichunterwegs. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich", sagen DimitraTheocharidou-Sohns, Geschäftsführerin der GTÜ sowie Robert Köstler. "Es zeigtsich, dass sowohl die Schwerpunktsetzung auf unser Kerngeschäft als auch diekonsequente Umsetzung der Digitalisierung in den vergangenen Jahren richtig