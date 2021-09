Mary Kay Inc. veröffentlicht 2020–21 Sustainability & Social Impact Strategic Summary Report, der die globalen Ziele für Nachhaltigkeit und soziale Wirkung bis 2030 hervorhebt

Mary Kay Inc. , ein globaler Fürsprecher für die soziale Verantwortung von Unternehmen, hat heute seine Nachhaltigkeitsstrategie Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Das Leben heute bereichern für ein nachhaltiges Morgen) und seinen 2020–21 Sustainability & Social Impact Strategic Summary Report (Strategischer zusammenfassender Bericht über Nachhaltigkeit und soziale Wirkung 2020–21) veröffentlicht.

Enriching Lives Today For A Sustainable Tomorrow logo (Graphic: Mary Kay Inc.)

„Es geht um mehr als uns – das war schon immer so“, sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. „Die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie befindet sich im Wandel, da sich die Unternehmen weiterentwickeln, um den wachsenden Anforderungen an umweltbewusste, transparente Abläufe und saubere, ethisch einwandfreie Produkte gerecht zu werden. Mary Kay ist von dieser Entwicklung überzeugt und unterstützt sie.“

Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow erweitert die Vision von Mary Kay bis 2030 und darüber hinaus. Die Strategie zeichnet ein Bild davon, was „gut“ für Mary Kay, die unabhängigen Schönheitsberaterinnen, die Kunden und – am wichtigsten – für den Planeten bedeutet. Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow wurde gemeinsam mit den wichtigsten Stakeholdern von Mary Kay entwickelt und steht im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Damit ist Mary Kay ein wichtiger Teil einer globalen Koalition zur Sicherung einer besseren Zukunft.

„Obwohl in der gesamten Branche – und auch bei Mary Kay selbst – sinnvolle Initiativen umgesetzt wurden, bleibt noch viel zu tun, um langfristige Lösungen für die anstehenden ökologischen und sozioökonomischen Herausforderungen zu entwickeln“, so Gibbins weiter. „Seit fast 60 Jahren setzt sich Mary Kay dafür ein, das Leben von Frauen zu bereichern, den Bereich der Hautpflege voranzutreiben und weltweit einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Wir freuen uns sehr, den nächsten wichtigen Schritt auf unserer Reise zu machen.“