BioNTech zeigt es allen. Aktie explodiert!

Gestern waren Sie alle wieder da, die unverbesserlichen Pessimisten, die den Aktienkurs von BioNTech als viel zu hoch eingestuft hatten. Nach dem Minus von über fünf Prozent hieß es Vielerorten: “Ich habe es immer gesagt”. Nun, bereits 24 Stunden später haben wieder die Bullen das Heft in die Hand genommen. Denn heute zur Eröffnung der Wall Street schickt sich das Mainzer Biotech-Unternehmen an, die gestrigen Verluste komplett wieder aufzuholen.

So springt die Aktie direkt zu Handelsbeginn auf knapp 338 US-Dollar, was ein Plus von über drei Prozent bedeutet. Zwar fehlt bis zum Niveau von vor dem Absturz noch ein kleines Stück, doch der Kurs konnte sich zumindest wieder deutlich berappeln. Da die langfristige Perspektive angesichts der noch lange nicht besiegten Pandemie nach wie vor glänzend ist, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis BioNTech die alten Kursniveaus zurückerobert.

Fazit: Ist das bei BioNTech jetzt der Startschuss zu einer neuen Rallye? Oder sehen wir heute nur ein kurzes Strohfeuer?

