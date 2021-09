Tagesausblick für 15.09.: DAX hält sich über 15.700 Punkte. Apple, Deutz und Siemens Healthineers im Blickpunkt.

Es herrscht Lethargie an den Aktienmärkten. Die US-Inflationsrate für August ging zwar leicht zurück. Dennoch stand erneut eine fünf vor dem Komma. Darüberhinaus fehlte es weiteren an signifikanten Nachrichten. Entsprechend uninspiriert agierten die …

Es herrscht Lethargie an den Aktienmärkten. Die US-Inflationsrate für August ging zwar leicht zurück. Dennoch stand erneut eine fünf vor dem Komma. Darüberhinaus fehlte es weiteren an signifikanten Nachrichten. Entsprechend uninspiriert agierten die Marktteilnehmer oder stellten sich an die Seitenlinie. So schloss der DAX leicht im Plus. Einige europäische Aktienbarometer wie der CAC40 rutschten im Tagesverlauf sogar ins Minus.

Am Anleihemarkt wurde der Rückgang der US-Inflationsrate mit Wohlwollen aufgenommen. Zwar ist das Inflationsgespenst damit nicht verflogen. Die Daten könnten allerdings US-Fed Chef Jerome Powell in die Karten spielen und die Notenbankentscheidung nächste Woche maßgeblich beeinflussen. Die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere verlor heute fünf Punkte auf 1,274 Prozent. Die Rendite vergleichbarer europäischer Bonds gaben hingegen nur marginal nach. Díe Entspannung am Rentenmarkt gab den Edelmetallen Gold und Silber heute eine entsprechende Unterstütung. Der Goldpreis stieg dabei über 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Die Unsicherheit über einen möglichen Nachfragerückgang nach Palladium seitens der Automobilhersteller brachte den Palladiumpreis heute kräftig unter Druck. Angesichs der Halbleiterknappheit haben die Autobauer zuletzt die Produktion gedrosselt.

Unternehmen im Fokus CureVac hat einige Produktionspartnerschaften für den Covid-19-Impfstoff gekündigt. Partnerschaften wie beispielsweise mit Novartis bleiben trotz der weiterhin fehlenden Zulassung zunächst noch bestehen. Deutz erhöhte erneut die Ergebnisprogonose für das Gesamtjahr. Die Aktie sprang daraufhin über sechs Prozent nach oben. Hapag Lloyd profitierte von positiven Analystenkommentaren. Norma brach zweistellig ein nachdem der Verbindungstechnikspezialist die Margenziele kappte. Siemens Healthineers konnte heute einen Teil der gestrigen Verluste wieder gutmachen. Unterstützung bekamen die Bullen von optimistischen Aussagen des Konzernchefs im Handelsblatt. Zudem will das Medizintechnikunternehmen im November höhere Margenziele verkünden. Vonovia hat für die geplante Übernahme von Deutsche Wohnen die Mindestannahmeschwelle gestrichen und kommt dem Ziel damit näher. Für die Investoren war dieser Schritt keine große Überraschung. Beide Titel legten leicht zu.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Solactive German Mergers & Acquistions Index und der Global Hydrogen Index. Der M&A-Index profitierte nicht nur von dem erhöhten Übernahmeangebot für Zooplus, sondern auch von der Prognoseerhöhung bei Deutz. Im Wasserstoffindex sorgten unter anderem die Aktien von Ballard Power, Nel und PlugPower für Schwung. Heute Abend stellt Apple das neue iPhone vor. Morgen melden unter anderem Auto1, H&M und Inditex Zahlen zum abgelaufenen Quartal und der Flugtaxi-Entwickler Lilium kommt via SPAC an die Börse. Wichtige Termine China – Industrieproduktion, August

Frankreich – Verbraucherpreise, August endgültig

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Juli

USA – Einfuhrpreise, August

USA – Empire State Index, September

USA – Industrieproduktion, August Chart: DAX Widerstandsmarken: 15.730/15.800/15.840 Punkte Unterstützungsmarken: 15.480/15.520/15.600/15.670/15.700 Punkte Der DAX bewegte sich heute erneut in einer engen Bandbreite zwischen 15.680 und 15.760 Punkten. Zum Handelsschluss konnte der Index die Marke von 15.700 Punkten noch verteidigen. Damit besteht weiterhin die Chance auf eine Erholung bis 15.800/15.840 Punkte. Dennoch sollten Investoren die Marke von 15.670 Punkten weiterhin im Auge behalten. Unterhalb des Levels droht eine Verkaufswelle bis 15.520 Punkte DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 29.06.2021– 14.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 15.09.2014– 14.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer