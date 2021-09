Charles Taylor gründet Guardian Managed Care Solutions, ein Unternehmen für die Überprüfung von Arztrechnungen

Charles Taylor gibt die Gründung von Guardian Managed Care Solutions bekannt. Das Unternehmen überprüft Arztrechnungen, erbringt Dienstleistungen zur Kostendämpfung für Arbeitgeber, Third-Party Administrators (TPAs), Versicherungsgesellschaften, Behörden und Selbstzahler sowie internationale Kostenträger.

Guardian arbeitet unabhängig von medizinischen Versorgungsnetzen als eigenständige Einheit und bietet die maßgeschneiderte, umfassende Überprüfung von Arztrechnungen an, mit der sichergestellt wird, dass die Kunden maximale Einsparungen erzielen können. Guardian bietet Systeme an, die sich problemlos in jede gängige Schadensregulierungsplattform auf dem Markt integrieren lassen, was einen reibungsloseren Datentransfer und maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht. Die Software und die Technologie von Guardian machen viele der arbeitsintensiven Verwaltungsaufgaben überflüssig, mit denen sich die Kunden konfrontiert sehen. Die Systeme lassen sich problemlos in die täglichen Arbeitsabläufe integrieren.