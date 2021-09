Phenom präsentiert auf der Zukunft Personal Reconnect Messe in Köln KI-gestützte Talent Experiences

Phenom, der weltweit führende Anbieter von Talent Experience Management (TXM), ist vom 14. bis zum 16. September auf der ZP Reconnect in Köln vertreten. An den Messeständen von Phenom können sich die Besucher darüber informieren, wie man mit KI und Automatisierung für eine Position die am besten geeigneten Talente findet, seine Mitarbeitenden zur Weiterbildung und Weiterentwicklung befähigt, die Personalbeschaffung beschleunigt und gleichzeitig die Zeit bis zur Stellenbesetzung verkürzt.

„Wir von Phenom freuen uns sehr, in Europa bei einer der führenden Messen präsent zu sein und sich mit HR-Innovatoren über die Auswirkungen von intelligenten Talent Experiences auszutauschen“, so Sebastian Hust, Senior Director of Talent Experience Strategy bei Phenom. „Das diesjährige Programm bietet einen klaren Überblick darüber, wie sich HR-Teams die Zukunft der Arbeitswelt zu eigen machen können.“