Zertifikate auf die Qiagen-Aktie ermöglichen Anlegern eine defensive Positionierung in einem der etablierten Wachstumswerte des DAX.

Wenngleich Qiagen (NL0012169213) als Hersteller von Investitions- und Verbrauchsgütern und Software für Labore und Diagnostik der Biotechnologie-Branche kurzfristig unter einem Rückgang der Corona-Tests leidet, sollte die Aktie langfristig von steigenden Forschungsbudgets von Unternehmen und staatlichen Initiativen profitieren können. Im Gegensatz zu seinen Kunden (etwa der Pharmaindustrie) ist Qiagen als Ausrüster nicht direkt von Forschungserfolgen und der Entwicklung erfolgreicher Medikamente abhängig. Das macht die Aktie interessant für langfristig orientierte Anleger; mit Zertifikaten sind bereits in einer Seitwärtsbewegung attraktive Renditen möglich.

Das Capped-Bonus-Pro-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF4AY44 zahlt bei Fälligkeit (24.12.21) den Höchstbetrag von 50 Euro, sofern die Aktie vom 17.11. bis 17.12.21 niemals die Barriere bei 38,50 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 47,51 Euro liegt die maximale Rendite bei 2,49 Euro oder 18,9 Prozent p.a. Bei Verletzung der Barriere gibt’s eine Aktie. Das Aufgeld ist mit 5 Prozent überschaubar.

Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (März)

Sofern die Aktie am 18.3.22 auf oder über dem Cap von 45 Euro notiert, erzielen Anleger mit dem Discount-Zertifikat der SG (ISIN DE000SF4AFW7) zum Kaufpreis von 41,66 Euro einen Gewinn von 3,34 Euro oder 15,2 Prozent p.a. Bei Kursen unter 45 Euro erfolgt auch hier eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 11,5 Prozent Rendite p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DV402Q5 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung bei Fälligkeit am 24.6.22 den Zinssatz von 11,8 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs knapp über pari (aktuell 100,20 Prozent) beträgt die Rendite auf 11,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (17.6.22) oberhalb des Basispreises von 45 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 22 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 45 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Services und Produkte von Qiagen kommen hauptsächlich in der Medizin-, Pharma- und Biotechnologiebranche zum Einsatz – die Zertifikate ermöglichen Anlegern eine defensive Positionierung in einem der etablierten Wachstumswerte des DAX.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Qiagen-Aktien oder von Anlageprodukten auf Qiagen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen