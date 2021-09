Köln (ots) - Digitalisierungsschub, Homeoffice und hybrides Arbeiten -

insbesondere für Führungskräfte sind in den letzten Monaten zahlreiche neue

Anforderungen an Strukturen und Kommunikation entstanden. Wie hat sich der

Arbeitsalltag von Führungskräften während der Pandemie verändert?



Die vermehrte virtuelle Arbeit und die Führung aus der Distanz benötigen als

Basis notwendige Strukturen für eine reibungslose Kollaboration. Fast alle,

nämlich 91,4 Prozent, der Führungskräfte geben an, ihre Teams bei dieser

Anpassung an die neue Situation unterstützt zu haben. Lediglich 8,6 Prozent

räumen ein, das bisher nicht getan zu haben. Das ergab eine Studie von

Talentsoft (https://www.talentsoft.de/) , einem der führenden europäischen

Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement. Gemeinsam mit

dem Marktforschungsinstitut Appinio befragte das Unternehmen Führungskräfte und

Arbeitnehmer zu den Themen Kommunikation und Unterstützung während der Pandemie.

Im Gegenzug fühlen sich 72,4 Prozent von ihrem eigenen Management und

Vorgesetzten ausreichend unterstützt, ein knappes Drittel (27,6 Prozent)

wünschen sich dagegen noch mehr Support.





Die neue Arbeitswelt erfordert neue KompetenzenFühren aus der Distanz bringt veränderte Anforderungen und oft auch eineMehrbelastung mit sich. Nicht jedem fällt es leicht, sich in kürzester Zeit eineFülle an neuen Kompetenzen anzueignen. Gerade in der momentanen Situation ist esdaher wichtig, Lücken zu schließen und neue Fähigkeiten zu lernen. Knapp 50Prozent der befragten Führungskräfte haben bereits Fortbildungen im Bereichfachliche Kompetenzen absolviert, für das im Homeoffice so wichtigeZeitmanagement immerhin 29 Prozent. Kommunikation und Digitalisierung dagegenstehen bei 38,1 und 37,1 Prozent noch auf der Wunschliste. Fortbildungen imBereich Soft-Skills und Selbstorganisation sehen nur jeweils rund 25 Prozent derBefragten als für sich interessant an."Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Pandemie nicht nur für das Teamherausfordernd war und ist, sondern auch für die Führungskräfte. Führungskräftehaben eine Doppelbelastung: Einerseits Mitarbeitende in herausfordernden Zeiteneffizient führen, andererseits sich selbst weiterentwickeln und an neueSituationen anpassen. Hier sind regelmäßige Fort- und Weiterbildungen grade inden Bereichen Soft Skills und Selbstorganisation enorm relevant", so EltonSchwerzel, Managing Director DACH bei Talentsoft .Veränderungen der Work-Life-Balance durch die neue ArbeitssituationDie Zahl derjenigen, die nur noch von Zuhause arbeiten, hat sich seit dem Beginnder Corona-Krise mehr als verdoppelt. Von nur 10 Prozent auf immerhin 21 Prozentder Führungskräfte. Bei denjenigen, für die bisher schon hybride Modelle zumAlltag gehörten, hatte die Pandemie so gut wie keinen Einfluss. Bei der Frage,ob sich die eigene Work-Life-Balance - etwa durch den Wegfall des Arbeitsweges -verbessert hat, scheint dies stark vom jeweiligen Unternehmen und der Brancheabzuhängen: In der Gesamtheit teilen sich die befragten Führungskräfte in zweigleichgroße Gruppen. 51,5 Prozent sehen eine Verbesserung, für 48,5 Prozent hatsich nichts verändert.Methodik der StudieIm Auftrag der HR-Spezialisten Talentsoft befragte dasMarktforschungsunternehmen Appinio in einer repräsentativen Studie im Mai 2021deutschlandweit 105 Führungskräfte und 400 Arbeitnehmer beider Geschlechter imAlter von 18 bis 99 Jahren.Über TalentsoftTalentsoft wurde 2007 gegründet und zählt heute zu den führenden europäischenAnbietern von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement. DieTalent-Management-Suite ermöglicht Unternehmen eine effiziente Steuerung vonRecruiting, Weiterbildungsmaßnahmen, Leistungs- und Kompetenzmanagement,Karriereentwicklung sowie Vergütung. Talentsoft richtet sich mit seinerSoftware-Lösung sowohl an mittelständische als auch an Großunternehmen.Weitere Informationen unter http://www.talentsoft.de/