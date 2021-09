Gazprom: Jetzt geht es erst richtig los! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 14.09.2021, 18:48 | 75 | 0 14.09.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Gazprom ist so etwas wie die Aktie der Stunde. So legt der russische Rohstoff-Gigant derzeit eine Rallye aufs Parkett, die sich absolut sehen lassen kann. Auch heute explodiert der Aktienkurs erneut. Direkt nach der Eröffnung im XETRA-Handel schießt der Kurs rund 0,15 Euro nach oben und springt auf 7,85 Euro. Das bedeutet ein Plus von abermals über zwei Prozent. Damit beendete Gazprom mittlerweile die achte von neun Sitzungen im September mit Kursgewinnen! Das Bemerkenswerte dabei: Es gibt keinerlei neue Nachrichten zu dem Titel. Damit wird die Aktie quasi ausschließlich angetrieben von den starken übergeordneten Aufwärtstrends. Natürlich können die Kurse nicht ewig so weiter steigen, doch derzeit sind die Trends ganz einfach unglaublich stark, zumal der Kurs mit diesem Anstieg das Top vom Jahreswechsel 2019/2020 überboten hat. Fazit: Bei Gazprom ist derzeit ordentlich Feuer drin. Wie weit es noch nach oben gehen kann, lesen Sie in unserer großen Sonderanalyse, die Sie heute kostenfrei hier herunterladen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer